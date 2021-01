"El Rubius" se mudará a Andorra para dejar de pagar impuestos en España

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El youtuber, que cuenta con 39,5 millones de seguidores, tiene unos ingresos anuales de 2,5 millones de euros, según SocialBlade

Hace ya muchos años que El Rubius superó la condición de creador de contenido para comenzar a ser reconocido como un ídolo de masas. El «youtuber» español, que cuenta con cerca de 40 millones de seguidores en la plataforma de vídeos propiedad de Google, ha anunciado, a través de su canal de Twitch, su decisión de dejar nuestro país y mudarse a Andorra, donde empezará a tributar: «Llevo, literal, 10 años de mi carrera pagando aquí. Yo sé que habrá gente que me critique. La gente muchas veces habla sin saber y sé que va a pasar, pero no me preocupa».

El creador, nacido en Mijas en 1990, afirma que una de sus principales motivaciones para asentarse en el Principado es que todos sus amigos están ahí. Aunque reconoce que pagar menos impuestos también es algo que ha tenido en cuenta antes de tomar la decisión. Cabe recordar que el IVA en Andorra es el más bajo de Europa, ya que osclila entre el 1% de los productos de primera necesidad hasta el 4,5%. En España, este impuesto llega a ser del 21%. En lo que se refiere al impuesto sobre la renta, el IRPF, en Andorra es, como máximo, del 10% de los ingresos; mientras que en España las retenciones son del 47% a partir de los 300.000 euros. Unos ingresos que, según las estimaciones, el streamer alcanza holgadamente.

De padre español y madre noruega, El Rubius gana 2,5 millones de euros al año como máximo, según la empresa de analítica SocialBlade. En su canal de YouTube principal, elrubiusOMG, que nació en 2011, tiene 39,5 millones de suscriptores. Lo que lo convierte en el séptimo «youtuber» más importante del mundo y, de lejos, en el creador de contenido nacional más popular dentro de la plataforma. Con una amplia diferencia, además, con el segundo, Vegetta 777, y el tercero, AuronPlay.

La mayoría de los vídeos que realiza están destinados a usuarios jóvenes. Entre sus temas predilectos se encuentran desde videojuegos (los grandes protagonistas del sitio), hasta retos virales, parodias o «unboxings», que es como se llama a mostrar ante la cámara algún objeto que has comprado, o te ha enviado alguna marca.

Por el camino, El Rubius ha dejado más de 800 vídeos en su canal principal, que nació después de una primera andanza por el sitio propiedad de Google en la década anterior. En estos momentos, acumula más de 9.000 millones de reproducciones en los algo más de 9 años que lleva con su canal. Asimismo, cuenta con un espacio secundario en YouTube en el que resube contenido creado previamente en Twitch, el canal de vídeos propiedad de Amazon; donde es uno de los streamers más popular del mundo gracias a los 8,1 millones de seguidores que ha cosechado.

YouTube y otras plataformas, como Twitch, pueden generar grandes beneficios para aquellos creadores que consiguen despuntar. La decisión de ElRubius de residir en Andorra no es genuina, ya hay otros creadores de contenido nacionales que decidieron tomar ese camino, como es el caso de Willyrex, Vegetta 777, The Grefg o Lolito. «En Andorra se pagan impuestos, pero no te sablean como aquí en España. A mí España me ha dado muy poco; yo no he ido al instituto prácticamente, he sido un desgraciado toda mi vida, y que le voy a hacer, España me ha dado muy poco», explicaba Lolito en 2018.

En la otra cara de la moneda, figuran nombres como el de Ibai Llanos. El popular creador, que cuenta con 4,6 millones de seguidores en YouTube y 4,8 millones en Twitch, afirmaba hace apenas unos meses en su cuenta de Instagram que no piensa en moverse de España: «Lo de los impuestos a mí me parece una gilipollez. Es normal que a la gente que gane mucha pasta o que es rica le quiten muchísimo dinero. Y más, quizá, que les deberían quitar».