https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 19.01.2021 - Última actualización - 17:36

17:34

Manchester City

"Agüero no está listo, sigue aislado y no sé cuanto le queda", dijo Guardiola

El ex Independiente estuvo en contacto estrecho con un positivo de coronavirus y por protocolo de salud permanece en su domicilio desde el 12 de enero.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Manchester City "Agüero no está listo, sigue aislado y no sé cuanto le queda", dijo Guardiola El ex Independiente estuvo en contacto estrecho con un positivo de coronavirus y por protocolo de salud permanece en su domicilio desde el 12 de enero. El ex Independiente estuvo en contacto estrecho con un positivo de coronavirus y por protocolo de salud permanece en su domicilio desde el 12 de enero.