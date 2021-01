https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 19.01.2021

Falta de continuidad Mauro Zárate: "Estando así no me conviene seguir en Boca"

El delantero de Boca Mauro Zarate opinó este martes sobre su falta de continuidad en el equipo y deslizó que de esta manera le convendría irse o ser transferido: "Así no me sirve estar en Boca. Nunca tuve chances de jugar en la Libertadores, es muy difícil si no tenés minutos. Para estar a la altura, se necesita jugar".

Zárate, en declaraciones a la señal de cable TyC Sports, se refirió a su rendimiento en los pocos momentos que pudo entrar: "Siempre me exigí mucho y cuando no me salió lo que quise hacer, soy de quedarme callado. Mi trabajo es hacer goles, desequilibrar, generar fútbol y ocasiones de gol"

También se expresó sobre su relación con el entrenador Miguel Angel Russo, quien ya lo dirigió en su paso por Vélez: "Con Miguel hay respeto y un aprecio de mi parte, de él también. Me supo acomodar la cabeza cuando llegó a Vélez, yo era chico. Hemos discutido y le dije que esto no iba a cambiar nada, aunque nos vayamos le voy a dar un abrazo"

Y acerca de la secretaría de fútbol que comanda Juan Román Riquelme, dijo que "el consejo exige ser responsable al máximo, no hacer boludeces en las redes. Nos llevamos bien con ellos, aparecen cuando tienen que aparecer para charlar"

Por último se refirió a los medios y al denominado "Mundo Boca": "En la Argentina se sabe que vende mucho más hablar mal de Boca. son 40 minutos de programa hablando mal y 20 de otros equipos. El que viene a Boca o está en Boca sabe a lo que viene"

Zárate, de 33 años, llegó a Boca en junio del 2018 y nunca pudo rendir ni ser titular como en su paso por Vélez Sarsfield. No obstante, logró una Liga y dos copas nacionales. Su contrato vence el 30 de junio de este año con una opción por seis meses más.

