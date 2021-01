https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantante y su hermana la actriz Laura Zapata expusieron la terrible situación en la que encontraron a su abuela en el geriátrico donde vive, y mostraron fotos de las heridas que tiene.

México Thalía y su hermana denunciaron a un geriátrico por maltratos a su abuela de 103 años La cantante y su hermana la actriz Laura Zapata expusieron la terrible situación en la que encontraron a su abuela en el geriátrico donde vive, y mostraron fotos de las heridas que tiene.

Por medio de redes sociales Thalía aseguró sentirse muy angustiada por el estado de salud de su abuela Eva Mange Márquez, quien este lunes cumplió 103 años.

“Lejos de una celebración nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”, escribió la cantante desde su cuenta de Instagram acompañada de una imagen de doña Eva.

Aunque Thalía -Ariadna Thalía Sodi Miranda- apuntó que le era imposible dar más detalles sobre “lo acontecido a su salud”, invitó a sus seguidores a hacer una oración por ella y agradeció a aquellos quienes le habían hecho llegar sus felicitaciones.

Asimismo, el pasado sábado 16 de enero la hermana de la cantante, la reconocida actriz mexicana Laura Zapata, anunció que el estado de salud de su también abuela era delicado y que pese a ello celebraba “desde ya” el cumpleaños y la vida de Eva. Zapata también explicó que se había realizado una prueba PCR para determinar que estuviera libre de Covid-19 y que tras haber dado negativa pudo estar cerca de su abuela.

"Estoy festejando los 103 años de mi adorada abuela, desafortunadamente ha sufrido una merma en su salud y yo me encuentro en este momento atendiendo este suceso para determinar el motivo de la disminución de su salud, agradezco su interés”, explicó en la red la intérprete, cuyo nombre real es Laura Guadalupe Zapata Miranda.

Pero horas atrás, Zapata dio aterradores detalles de la situación de su abuela al mostrar impactantes fotos de las heridas que tiene. "¡Ella es mi guerrera y la amo! Cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid-19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré”, dijo Laura Zapata en un tuit junto a las imágenes.

Luego, furiosa, agregó: "Estos son los 'cuidados' que le han procurado a mi abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado", señaló la artista de 64 años de edad.

No es cuestión de piel de borrego que tiene la suya !!! Pagas para que la tengan en capelo. Estamos en pandemia y por su salud no puedes verlos, yo hablaba mañana tarde y noche. Y me ocultaron todo el tiempo esta felonía. https://t.co/3YI2EiPoxO — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

La hermana de Thalía, con quien siempre tuvo un enfrentamiento pero se unieron por doña Eva, contó este martes: "Mi abuela pasa toda la noche quejándose a pesar de los analgésicos. Es inhumano que una sociedad no cuide y proteja a sus viejos. Mañana le practican una debridación", explicó sobre el proceso para limpiar una herida abierta a través de la remoción de material extraño y tejido muerto, favoreciendo el proceso de cicatrización. "Hoy le hicieron una curación de animal. ¿¿A sus 103 años?? No lo entiendo", sentenció visiblemente afectada.

Previamente, Zapata pidió cárcel para quienes estaban al cuidado de su abuela -como de otros ancianos en el geriátrico privado en el que está- y en cambio hicieron todo lo contrario, dejando que las escaras de Eva se hicieran cada vez más profundas.

"He tomado cartas en el asunto, va por ella y todos los que llegan a la honrosa edad de la vejez. Por ellos pido #CárcelAResponsables", escribió en otro tuit.

Cuando un usuario le comentó que "A esa edad una persona mayor normalmente tiene muchas escaras lo que tienes que hacer es comprarle una piel de borrego para que no le salgan", la actriz le respondió de manera contundente: "No es cuestión de piel de borrego que tiene la suya!!! Pagas para que la tengan en capelo (con dignidad). Estamos en pandemia y por su salud no puedes verlos, yo hablaba mañana tarde y noche. Y me ocultaron todo el tiempo esta felonía".

"Ella tiene su colchón anti llagas pero al parecer nunca se lo echaron andar", contó después. Y reveló que actualmente "Dentro del tratamiento que está siguiendo, le ponen unos parches que dicen que son de plata", para curar sus heridas.

A su vez, evitando dar detalles, dijo que la situación está bajo investigación. "En este momento no puedo decirlo porque están las investigaciones. Pero prometo que si hay alguien que está pasando lo mismo, será rescatado", sentenció.

"De repente piensas que un lugar donde hay personas con las que pueda interactuar es saludable, pero nos hemos dado cuenta que si hay gente mala que te toca, te desgracia la vida, concluyó Zapata, quien mantiene diálogo con Thalía por este tema, aunque la cantante ha tratado de no explayarse en sus redes.

En años anteriores el cumpleaños de la abuela Eva había servido como un pretexto para reunir a la familia y celebrar dicha fecha. En el cumpleaños 102 de la señora, Thalía felicitó a distancia a su querida abuela por medio de una videollamada cuando se llevaba a cabo una fiesta organizada por Zapata en un centro de la tercera edad.

Desde entonces, Zapata - actriz de “La Gata” (2014) - aseguró que su relación con la cantante era buena gracias al respeto que la famosa artista tiene hacia ella y aseguró que Thalía mantiene una participación activa en el cuidado de su abuela.

