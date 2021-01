Reapareció Jack Ma, el magnate chino dueño de Alibaba

El multimillonario chino Jack Ma, fundador del gigante de internet Alibaba, reapareció en público tras más de dos meses de ausencia, poniendo fin a las especulaciones sobre su situación y provocando una fuerte alza de las acciones de la compañía.

Medios financieros chinos difundieron este miércoles un video en el que se ve a Madando un discurso de felicitación a maestros rurales como parte de una ceremonia de entrega de premios de su fundación. Tras la publicación del video, las acciones de Alibaba cerraron con un alza de 8,52% en la bolsa de Hong Kong.

El carismático fundador del gigante del comercio en internet había desaparecido del radar a fines de octubre tras haber criticado públicamente a las autoridades chinas de regulación financiera.

Este gesto poco habitual contra el régimen comunista le costó una convocatoria de las autoridades, que frustraron a último minuto la salida a bolsa de la empresa, con la cual Jack Ma pensaba que su fortuna superaría los 70.000 millones de dólares (57.700 millones de euros).

En su intervención difundida el miércoles, Jack Ma elogió los esfuerzos del régimen comunista para erradicar la pobreza extrema, un proyecto capital del presidente Xi Jinping.

El multimillonario dijo estar "más decidido que nunca a ayudar a la educación y el bien público", según declaraciones publicadas por el portal de información Tianmu News.

