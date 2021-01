Lionel Messi vuelve a integrar el "equipo ideal" de la UEFA por otro año más

El crack rosarino Lionel Messi fue incluido por otro año más en el "equipo ideal" 2020, según publicó la Unión Europea de Fútbol (UEFA) en su página web, tras una votación que realizaron los internautas de todo el mundo.



El capitán del Barcelona fue reconocido por los aficionados como uno de los mejores jugadores del mundo en el 2020 por las buenas actuaciones con su club y con el seleccionado argentino, en una temporada atípica por la pandemia de coronavirus.

🎇 UEFA Men's Team of the Year 2020 🎇



Almost 6 million votes! 🤯 Thanks for taking part 🙌



Who would be your captain? 👇#TeamOfTheYear