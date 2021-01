¿Por qué Unión compró la otra mitad de Troyanski?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si bien es real la oferta formal de Turquía, en el entorno del jugador confían que pueda aparecer algo superador. La decisión de Unión es un gesto hacia el "Pocho": cobrará el 15 por ciento de esta venta de Olimpo.

"Si Spahn compro la otra mitad, lo tiene vendido"; "Es un gesto porque no lo vendió a Talleres en el mercado anterior"; "Es una gran oportunidad quedarte con toda la ficha de un delantero jóven por 300.000 dólares". Son todas las especulaciones que genera en el Mundo Unión luego de conocida la noticia que se acordó con Olimpo de Bahía Blanca la compra del otro 50 por ciento de la ficha del delantero Franco Troyanski. Por lo que pudo averiguar El Litoral, "hay de todo un poco".

Es posible que esa decisión que Spahn había hecho pública para sorpresa de muchos ("pusimos 30 millones de pesos para asegurar el patrimonio de un jugador") encierre un poco de cada uno de los motivos. Por un lado y como se recordará, fue el propio presidente rojiblanco el que rechazó la muy buena oferta de Talleres de Córdoba, que se materializó como "última cifra por Troyanski" a cuatro días de arrancar la Copa Sudamericana. Esa decisión de Spahn, de priorizar lo deportivo (se venían los cruces con Emelec), en parte lo perjudicó al delantero que no concretó la transferencia.

En consecuencia, comprar el 50 por ciento restante a Olimpo en 300.000 genera ahora la chance que el futbolista reciba una compensación por la no venta a Talleres en el mercado anterior: cobrará el 15 por ciento que se estila en cada venta. El otro motivo está claro: si bien el dólar "voló" en Argentina, 300.000 verdes no es una gran cifra para quedarse con el pase de un delantero de 23 años y con proyección a futuro en Unión.

Finalmente, está lo de la oferta y el interés del extranjero, por ahora formalizada de parte de un club de Turquía, así como antes hubo de la segunda de España y de México. Está más que claro que, cuando Unión lo venda, máxime ahora teniendo el ciento por ciento de la ficha, le ganará mucho más que los 800.000 dólares que implicó la inversión, incluso con la chance de quedarse con una plusvalía para negocios futuros (mucho más si aparece algo más importante de Europa).

En términos de comparación, se podría decir que con el mismo dinero que Unión cedió a préstamo a Mariano Gomez al Atlético Madrid filial "B", se terminó de comprar la totalidad de la ficha de Franco Troyanski, un delantero de apenas 23 años y con posibilidad de seguir creciendo.

En síntesis, para ganar en tranquilidad si Troyanski debe quedarse un semestre más o para intentar la venta al exterior, el motivo por el cual Unión desembolsa estos 300.000 dólares por el "Pocho" es una cuestión de inversión, pensando en algo superador para la institución.

Los que arrancaron en Casasol

Arqueros: Sebastián Moyano, Joaquín Gómez, Federico Bonansea y Marcos Peano

Defensores: Brian Blasi, Franco Calderón, Claudio Corvalán, Franco Godoy, Francisco Gerometta, Lucas Esquivel, Jonathan Galván, Matías Nanni, Jorge Zules Caicedo, Juan Carlos Portillo y Federico Vera

Volantes: Gabriel Carabajal, Nery Leyes, Marco Borgnino, Imanol Machuca, Gastón Gonzalez, Juan Nardoni, Gastón Comas, Kevin Zenón, Pablo Palacio, Ezequiel Cañete y Leonel Bucca

Delanteros: Nicolás Andereggen, Matías Gallegos, Juan Manuel García, Mauro Luna Diale, Daniel Juarez, Franco Troyansky y Fernando Márquez

El gran gesto de Bruno Pittón

"Bruno Pittón, jugador surgido en #Unión, realizó la donación de botines para las Divisiones Inferiores del club. Los mismos fueron recibidos por el dirigente Roberto Mernes y el Coordinador de Inferiores, Leonardo Aguilar", informó el club tatengue en sus cuentas de redes sociales.

"A mi no me gusta mucho que las cosas trasciendan en los medios", comenzó diciendo Bruno por Sol 91.5. "Esto es habitual y no lo hago solamente yo, lo hace mi hermano y otros jugadores. En este caso porque era una cantidad importante de botines, no quiero que se me enaltezca a mi porque esto lo hacen un montón de jugadores del club"

En ese sentido, el futbolista aseguró que "mi hermano, Ema britez, Mauri Martínez y los mismos jugadores del plantel que pertenecimos nosotros tenían el mismo sentido de pertenencia. Mientras se pueda ayudar al club, en mi caso personal y en el de los chicos que salimos de Unión que nos dio todo, bienvenido sea", manifestó Pittón al tiempo que explicaba que "todos los chicos de la camada que yo conozco siempre tratan de ayudar. A veces algunas cosas trascienden y a veces no. Siempre se está pendiente de Unión y tratar desde donde se pueda para poder devolverle algunas cosas de los que nos dio"

En relación a ello, el defensor indicó: "No solamente a los chicos, sino la gente que vino a Unión. La mayoría de los jugadores que venían, por mas que sean de afuera, tenían sentido de pertenencia con el club. Unión es un club que genera sentido de pertenencia y hay que tratar de alimentarlo cada vez más".