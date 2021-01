Linea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 20.01.2021

Necesita urgente contacto con Anses

ROSA DE B° MAYORAZ

"Yo necesito urgente un crédito de Anses. Pues no llevan el apunte, no te atienden, no te dan turno. Hablás por teléfono, no te atienden. A veces te atienden, te piden los datos y después te cortan. Son unos maleducados, no quieren trabajar, están ganando la plata sin trabajar. Pregunto: ¡¡¿qué hay que hacer, por favor?!! ¡¡Que atiendan!!, ¿qué esperan?, si todos atienden: los bancos, etc. ¿Por qué ellos no, ni siquiera dan turnos? ¿A quién hay que quejarse? Por favor, le pido al diario que me publique este mensaje. Yo necesito urgente un crédito. Necesito el dinero. Que alguien tome cartas en el asunto y haga algo".

¿Sin aumento para pasivos?

GRACIELA LAURA GÓMEZ CARRANZA DE GUADALUPE ESTE

"He leído vuestra noticia referida al pago del aumento de diciembre 2020 y aguinaldo para activos, ¿y a los pasivos seguirán dejándonos de lado? 45 años trabajados y aportados ¿no acreditan un merecimiento?, ¿o es que somos de cuarta los pasivos? Es sistemático que en cada gobierno nos dejen de lado. Pero sepan los políticos que los pasivos también votamos".

El Covid sigue matando

ANTIGUA LECTORA

"¿Qué pensarán los jóvenes respecto del Covid-19? He visto en estos días a la mayoría caminar sin barbijos, encontrarse con otros amigos y estar a los besos y abrazos. ¿Qué debe suceder para que puedan reaccionar y entender que estamos en una pandemia? Que aún muere mucha gente por este virus y que la propagación es por contagio? ¿Qué piensan sus padres que los ven salir sin barbijo? ¿Qué se habla sobre esta infección en el seno familiar de cada uno de ellos? ¿Con qué tipo de medios se informan acerca de este súper contagioso Covid? Es altamente preocupante. Un amigo me decía que el Estado debería exigirles por medio de la policía. Pero yo estoy convencido de que no es con represión que se convence a nadie; es una cuestión lisa y llana de sentido común, de pensar en el otro, de no ser tan egoísta. Nuestra sociedad ha caído cultural e intelectualmente, mientras se reconstruye, alguien debería conseguir la fórmula para convencer a los jóvenes de que sus inconductas sociales matan, porque pueden contagiar a familiares, parientes, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo y así sucesivamente".

Normalizar la atención

UN LECTOR

"Yo quisiera preguntarles a nuestros gobernantes cuándo van a normalizar la atención de algunos sectores, que escudándose en el tema de la pandemia hace un año prácticamente que no atienden a nadie, y cuando hoy por hoy ya se han normalizado actividades. Uno ve miles de personas gozando del mar en Mar del Plata o en la costa atlántica, me supongo que con el mismo criterio se deberían habilitar los servicios. Por ejemplo los bancarios, las oficinas de servicios, tanto públicas como privadas. No hay ni siquiera alguien que conteste el teléfono, ¡una vergüenza! ¿Se van a contagiar a través del cable?, ¡por favor! Bancarios: ¿cuándo van a trabajar? Están los bancos vacíos y hay que pedir turno para hacer cualquier trámite. Y sin embargo las cajeras del supermercado siguen trabajando y tienen el mismo grado de exposición que podría tener un bancario, atendiendo al público. Realmente una vergüenza. Uno se quiere comunicar con Assa, con una empresa de telefonía privada, con la EPE: ¡¡nadie contesta, ni siquiera en forma telefónica!! Reaccionen señores gobernantes. No se puede seguir así toda la vida. Esto es un caos. Y encima un caos injustificable. ¡¡Ojalá este mensaje le haga cosquillas a alguien!!".

Libertad de expresión

DANIEL PINO

"Lo sucedido con las redes sociales y el presidente Trump en EE.UU. ha demostrado muchas cosas. Primero que en las redes sociales no existe libertad de expresión y que siempre hay alguien que está monitoreando el sistema. Segundo que cualquier individuo, sea quien fuere, puede ser víctima de quedar incomunicado si no cumple con las directivas de esas redes, tal como le pasó al presidente Trump. Más allá de no ser partidario, ni compartir los dichos ni las formas de gobernar de ese presidente, debo reconocer que la manera en que lo incomunicaron de las redes sociales, aun siendo el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, nos demuestra hasta dónde llega el poder de las empresas que manejan las redes sociales. Y por otra parte queda al descubierto que no existe la plena libertad de expresión en Internet. Algo que debería ponernos a pensar".