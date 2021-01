https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 20.01.2021 - Última actualización - 17:00

16:59

Tras la lesión en el tímpano que lo marginó de los partidos ante Bahréin y Dinamarca, el "Chino" vuelve a las canchas.

Mundial de handball 2021 Diego Simonet jugará ante Japón Tras la lesión en el tímpano que lo marginó de los partidos ante Bahréin y Dinamarca, el "Chino" vuelve a las canchas. Tras la lesión en el tímpano que lo marginó de los partidos ante Bahréin y Dinamarca, el "Chino" vuelve a las canchas.

El armador central Diego Simonet, máxima figura del seleccionado argentino masculino de handball, confirmó que jugará ante Japón en el inicio de la segunda ronda del Mundial de Egipto. El “Chino” estuvo dos partidos ausente por una lesión en un oído, y aseguró que el equipo "sueña con meterse en cuartos" de final del torneo.



"Los primeros días tenía mareos cuando me entrenaba pero ahora estoy mucho mejor. Por eso mañana voy a jugar", afirmó Simonet desde Egipto.



El “Chino” no jugó en el triunfo de Argentina ante Bahréin por 24-21, el domingo pasado, en la segunda presentación de “Los Gladiadores” en el Grupo D ni tampoco en la derrota frente a Dinamarca, campeón mundial y olímpico, por 31 a 20. Si lo había hecho contra Congo en el debut argentino en el mundial. En el Sports Hall Stadium de la ciudad de El Cairo, Simonet, de 30 años, marcó cinco goles en el triunfo ante Congo (28-22), al igual que Federico Pizarro y Ramiro Martínez.

Tenés que leer

"Estuve con antibióticos porque me entró mucha agua y, además, no sabíamos que el oído estaba perforado. No podía hacer estudios específicos porque si salíamos del hotel tenía que estar dos días en cuarentena y es por eso que se tardó tanto", explicó. "Estuve con un poco de mareos al día siguiente, después de entrenar pero se me pasó y me acostumbré pese a que escuchaba un poco mal".



Simonet también se refirió a Japón, próximo rival del equipo albiceleste: "Japón es un equipo que juega muy ordenado, muy rápido en el contraataque, con muchos cruces, en defensa son también ordenados y tienen a Dagur Sigurdsson, un entrenador islandés que es muy bueno y conocido, que los hace jugar en su mejor nivel. Le empataron a Croacia y lograron muy buenos resultados en este mundial", aseveró.



Para esta segunda rueda, Dinamarca contará con el arrastre de 4 puntos, Croacia lo hará con 3, Argentina y Qatar con 2, Japón con 1 y Bahrein sin unidades. Los dos primeros equipos avanzarán a los cuartos de final.



"Ahora sabemos que es muy difícil meterse en cuartos. Habría que ganar los tres partidos que quedan con un rival más difícil que el otro pero obviamente vamos a intentarlo. Todo va a depender de cómo se vayan dando los resultados", manifestó.



"Si ganamos los tres, nos metemos, pero es complicado. Todo el equipo sueña con meterse en cuartos y vamos a hacer todo para lograrlo", finalizó Simonet.



La carrera de el "Chino"

El argentino, surgido en la Sociedad Alemana de Villa Ballester, pasó de ese club a Sao Caetano de Brasil, continuó su carrera en Torrevieja (Alicante, España) y tras su paso de dos años por US Ivry recaló en 2013 en Montpellier Handball (Francia), club con el que tiene contrato hasta 2022.

En esa institución ganó cinco títulos: dos Copas de Francia (2014 y 2016), una Copa de la Liga (2016), una Supercopa de Francia (2018) y una Copa de Europa (2018), en la que fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la final con HBC Nantes.