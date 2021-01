https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 20.01.2021

17:21

Tribuna de Opinión Inicio de clases 2021

Estuvimos todo el año 2020, negando el inicio de clases, por la situación de la salud por la epidemia del Covid. Parece ser que de hecho el gobierno Nacional, como ya fracasó con su política de aislamiento social a los niños, ahora y por fin entra en razones y les pasa la pelota a las Provincias.

Se imaginan las Provincias que nunca supieron tomar una determinación por su cuenta y siempre fueron fieles ejecutores de las instrucciones del Gobierno Nacional, cómo van a reaccionar ante esta situación.

Aquí viene el inicio de iniciativas propias del Ministerio de Educación, lo que significa un sainete, típica conducta circense, de la incapacidad, ayer no estábamos de acuerdo en abrir las escuelas, (mas allá de los reclamos de la sociedad), hoy en las mismas situación de salud que en el 2020, decimos sí.

Hoy, el Ministerio de Educación en función de la responsabilidad que le cabe debe generar la resolución del Inicio de Clases en Febrero 2021, los docentes en cumplimiento de sus responsabilidades y el día de inicio de clases, saben que tienen que estar en las aulas, sin artilugios, en cada escuela serán los responsables de los protocolos necesarios, de esta manera se independiza de los influyentes gremios de la Educación.

A partir de esta actitud de independencia, los gremios deberán trabajar con sus afiliados por fuera del Ministerio de Educación, hoy toman decisiones sobre la Educación, en las reuniones con el Ministerio.

Es increíble, la falta de capacidad para tomar las medidas que crean convenientes como Ministerio, lo que los transforma en funcionarios que no cumplen con la responsabilidad que les corresponde y se sostienen consultando a quién no lo deben hacer. En lugar de los gremios, están los directores de las Escuelas Públicas, el otro importante porcentaje son las Escuelas Privadas, nunca el Ministerio a tenido el respeto de consultar que opinan.

Los Gremios de hecho ¿qué van a opinar?, que las escuelas no están en condiciones edilicias, lo que es histórico, ahora dicen que los docentes no pueden correr riesgos de contagios, también dicen que solamente van a trabajar si el Ministerio de Salud lo autoriza, o sea ya desconocen la autoridad del Ministerio de Educación.

Uno se pregunta, qué hubiera pasado si los profesionales de la Salud no hubieran trabajado con los enfermos, que sería de nuestra población, qué pasaría si los recolectores de la basura no quisieran trabajar por temor al contagio, estaríamos tapados de mugre, adonde se esconderían los docentes.

Para terminar mis referencias a los Gremios Docentes, nos deberíamos preguntar en que lugar del Estatuto Gremial determina que el Gremio tiene facultades para opinar sobre una Resolución Ministerial de Inicio de Clases, su Estatuto determina la defensa laboral de los Docentes, nada que ver con la fecha de Inicio de Clase.

El Ministerio de Educación, haciendo alarde de sus limitaciones, se detecta muy claramente que en ningún momento hablan de los Niños y Jóvenes, claro los Gremios no los representan, (menos mal) y se abre una pregunta, quién representa a los Alumnos, no estaría mal pensar que el Ministerio de Educación solicite a la Defensoría del Pueblo, que cumpla dicha función, ya que no se acepta a los representantes de las Escuelas Privadas.

Hecho este comentario, es vergonzoso, el comentario que voy a hacer, sabrán en el Ministerio de Educación que existen los Derechos Humanos de los Niños, tantas veces políticamente enunciado y nunca puesto en vigencia.

Podemos preguntarnos, quién está Primero, el Derecho de los Docentes o el Derecho de los Niños.

Debo hacer una aclaración, sobre los Docentes, merecen el respeto de la Comunidad. Cuando en general uno se refiere a los Docentes en forma despectiva, uno se refiere a los Dirigentes Gremiales que con su accionar son los que le faltan el respeto a los Docentes, no nosotros.

Estamos acostumbrados hablar de la Grieta, pues bien, existe la Grieta entre los Gremios de Docentes y la Comunidad. Siempre escuchamos las declaraciones Gremiales, siempre negativas, no les cae bien una y ni hablar de los Derechos inalienables de los Niños y ni hablar de lo que los Docentes significan para nuestra Patria, sepan que son importantes.

Los Docentes están como nuestro Pueblo adormecidos, no reaccionan ante el dominio Gremial. Aprendan a tener Rebeldía, actúen de acuerdo a sus convicciones y vocación de Docentes, la Patria se los demanda.

No seamos hipócritas, debemos rever nuestra mentalidad en desmedro de los Docentes, son el Pilar de la Educación de nuestros Niños y Jóvenes y si queremos tener Dirigentes a la altura de las necesidades de nuestra Patria, necesitamos Docentes probos y deben contar con nuestro apoyo, de lo cuál no tengo ninguna duda que la Comunidad estamos habidos de caminar hacia el Futuro, hombro con hombro, con la mirada puesta en nuestra Patria.