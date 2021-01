Federico Vismara: la intimidad de Sarmiento, campeón de la Primera Nacional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La "Bruja" Vismara y el ascenso, los días previos, el penal ejecutado por él, su futuro y la relación con los entrenadores.

El recientemente ascendido con Sarmiento de Junín, Federico Vismara, pasó por los micrófonos de Galeno Deportivo FM 100.7 y contó lo que fue la previa, el partido y el post partido ante Estudiantes de Río Cuarto en el 15 de Abril que les dio el ascenso a la Liga Profesional del Fútbol Argentino. La confianza, el trabajo, la humildad y la mística destacó Vismara del “Verde de Junín” que vuelve a primera tras 4 años.



Además afirmó que había mucho nerviosismo y ansiedad lógicos de un partido de esta magnitud. “Estaba un poco ansioso, tratando de disfrutar los días previos, los entrenamientos y la final obviamente, el partido en sí, una final no se juega todos los días”.



“La ansiedad siempre está, más allá de la experiencia que uno tiene como jugador. En el penal, traté de ir con la cabeza en el palo que tenía decidido patear y no desenfocarme, porque, cuando empezás a dudar en los penales, podes cometer el error de tirarla por arriba o fallar. Fui decidido a patear a un palo y salió bien”, declaró Vismara, que pateó el quinto penal de la serie para su equipo previo a que Vicentini le detenga el tiro desde los 12 pasos a Sepúlveda y Sarmiento logre la victoria.



Además agregó: “Ortigoza (rival en la final) seguro no sufre esa ansiedad, patea muy bien, él no se pone nervioso”.

A la hora de hablar del recibimiento de la gente, Federico Vismara, ex Huracán y Racing entre otros clubes, se llenó la boca de elogios: “Lo de la gente en Junín fue impresionante, estaba muy contenta. Nos recibió mucha gente en la ruta, luego en la municipalidad, la verdad nos sorprendió la cantidad de personas y cómo estaban. Después de un año tan difícil para todos, vivir esta alegría fue muy lindo para nosotros y para ellos”.

💚 TE QUIERO VER SALIR CAMPEÓN 🎵#DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/g7h2lg3l4C — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) January 17, 2021

También, la “Bruja” Vismara, como le dicen sus compañeros, habló de ambos técnicos que fueron parte del ascenso, Ivan Delfino y Mario Sciaqua, actual entrenador. “Ivan tuvo mucho que ver en el armado del plantel, 3 años trabajó acá y dejó la mística de llegar a las finales”. Sarmiento perdió la final por el ascenso en 2018 ante San Martín de Tucumán y dos en 2019, primero frente a Arsenal y luego ante Central Córdoba de Santiago del Estero. “Le llegó la oportunidad de dirigir en Primera y lo apoyamos en su decisión, él también es parte de este logro”, dijo.



“Mario (Sciaqua) vino con mucha humildad, continuó el proyecto y no hizo cosas raras. Eso marca el respeto hacia el plantel, el club y también para con Delfino”, agregó el futbolista.

Vismara junto a Ivan Delfino, su ex entrenador.Foto: Gentileza

Su futuro y el favorito para el segundo ascenso

Con 37 años, a Vismara se le termina el contrato en Sarmiento pero sueña con jugar otra vez en Primera y enfrentar a su ex entrenador. “Me gustaría enfrentar a Delfino y hacerle un gol. Se me termina el contrato ahora, veremos que dicen los dirigentes y técnicos. La decisión es de ellos.”

“Estudiantes de Río Cuarto juega muy bien y Platense no solo tiene mucha historia sino también muy buenos jugadores, si tengo que apostar voy con uno de ellos”, afirmó el jugador haciendo referencia a los que siguen en competencia en busca del segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.