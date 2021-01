Twitter entrega la cuenta @POTUS a Biden como presidente de Estados Unidos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 20.01.2021 - Última actualización - 19:41

19:35

La cuenta oficial de Twitter de la presidencia de Estados Unidos ha pasado a manos del demócrata Joe Biden

Twitter ha entregado este miércoles las cuentas oficiales del Gobierno de Estados Unidos a la Administración de los demócratas Joe Biden y Kamala Harris, tras la jura de sus cargos, siguiendo así la tradición iniciada por la red social con Barack Obama.

Se trata de los usuarios @POTUS (por las siglas en inglés de President Of The United States) que antes pertenecía al presidente saliente Donald Trump —aunque el republicano prefería utilizar su cuenta personal, finalmente suspendida por incitación a la violencia—; @VP (en referencia a la vicepresidencia), que ha pasado de Mike Pence (quien sí hacía uso de esta cuenta) a manos de su sucesora, Kamala Harris; la de la nueva primera dama, Jill Biden, @FLOTUS, y la de la secretaría de prensa de la Casa Blanca, @PressSec, entre otras. Estas cuentas institucionales no pertenecen a ningún individuo en particular, sino que están reservadas para el uso oficial del Gobierno de turno.

Las cuentas han sufrido un “reseteo digital” y comenzaban de cero, es decir, prácticamente sin seguidores y sin publicaciones. Una hora después de la jura de Biden, @POTUS ya había tuiteado dos veces y contaba con dos millones de seguidores.

Durante la Administración de Obama, Twitter quiso oficializar los mensajes emitidos en su plataforma desde la presidencia de Estados Unidos y centralizarlos en un solo canal. En 2009 creó @POTUS y la idea funcionó. En 2017, cuando el demócrata dejó el cargo, se hizo una nueva cuenta para Trump y la que había gestionado el equipo de Obama pasó a llamarse @POTUS44, en referencia al número de su presidencia.

La transición del poder en redes había sido fácil y limpia. Con Donald Trump no ocurrió lo mismo, pues el republicano decidió tuitear preferentemente desde su cuenta personal @realDonaldTrump, finalmente bloqueada de forma permanente por Twitter tras el asalto de cientos de simpatizantes del republicano al Capitolio el 6 de enero. Con Joe Biden se espera un comportamiento menos polémico en redes y canalizado a través de las cuentas oficiales.

Así como hizo con Obama, la red social ha creado otra cuenta, @POTUS45 (en referencia al número de la presidencia del republicano), en la que estarán todas las publicaciones realizadas durante el mandato de Trump en la cuenta oficial y que pasarán a formar parte de la Administración Nacional de Archivos y Documentos (NARA, por sus siglas en inglés).