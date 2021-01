https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 20.01.2021 - Última actualización - 23:33

23:29

Si bien cedió el protagonismo del duelo a sus hijas, la empresaria dio detalles de cómo vivió ese fatídico día.

El detalle de aquel 25 de noviembre Claudia Villafañe contó por primera vez dónde estaba cuando se enteró de la muerte de Diego Maradona Si bien cedió el protagonismo del duelo a sus hijas, la empresaria dio detalles de cómo vivió ese fatídico día.

La empresaria contó dónde se encontraba cuando se enteró de la muerte de Diego Maradona, en una entrevista con Telefé Noticias en la que repasó su experiencia en Masterchef Celebrity, y se refirió en particular a ese momento que paralizó al mundo. Luego de contar que fueron Dalma y Gianinna las que la animaron para seguir en el programa, la periodista Érica Fontana le preguntó dónde estaba en ese particular momento que marcó a gran parte del país.

“Estaba en la peluquería. Pero no me enteré igual, me llamó mi hija contándome la situación, pero no lo que después iba a pasar. Y después, pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrar con Giani”, reveló Claudia, que por primera vez se refirió al tema.

“Me imagino que no lo podías creer”, reflexionó Fontana. “No, ahora tampoco, pero es un tema que es de las chicas. Por supuesto es mío, fue el papá de mis hijas, y va a ser siempre. Pero es un tema que prefiero que ellas lo manejen como puedan, yo voy a estar siempre al lado, como estuve, acompañándolas desde mi lugar de mamá. Es difícil porque tiene que resolver un montón de cosas, pero ellas van a poder”, respondió Villafañe.

“Debe ser difícil para vos también”, intervino el conductor Guillermo Panizza, “No, yo primero soy mamá... abuela”, se corrigió. “Ellas pasaron a un segundo plano desde que tengo a mis nietos, y lo saben”, señaló en referencia a Benjamín y Roma, a quienes admitió malcriar, como buena abuela: “Por ahí les dejo hacer cosas que sé que no están bien, y después a las chicas les pido perdón”.

La empresaria está ahora pasando por un gran momento, a pesar de la pérdida del “padre de sus hijas”, y es que fue la ganadora del ciclo Masterchef Celebrity, que se transmitía por Telefé. La madre de Dalma y Gianinna fue una participante que atrapó al público del exitoso reality desde el comienzo, para luego ser la justa ganadora frente a Analía Franchin, quien fuera justamente pareja de Guillermo Coppola, el ex representante del Diego.