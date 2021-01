Florencia Peña denostó a quienes critican a artistas que apoyan a los políticos: "Allá son capos, acá chorros"

Florencia Peña opinó en sus redes sociales sobre el apoyo de las celebridades norteamericanas al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y apuntó contra quienes critican a los artistas nacionales por acompañar la gestión de Alberto Fernández

"Allá son capos, acá chorros", sentenció la actriz.

"Asume Biden y se llena de artistas acompañando con su arte y militancia. También hacen lo suyo los seguidores republicanos. Bancan, apoyan, bajan línea. De un lado y del otro. Acá si lo hacemos somos chorros, pagos, corruptos planeros", escribió y agregó: "Mucho por aprender en esta joven democracia argenta".

Sin embargo, un usuario le respondió que, para quienes los critican, los artistas "de allá" también eran eso que ella señalaba. Irónica, la actriz respondió: "Debe ser verdad. Lady Gaga y JLo son dos planeras chorras chinveguenchas [sinvergüenzas]".

Critico a Estados Unidos desde un iPhone. A China con una remera made in China y a Bolsonaro escuchando una Bosa. Me gusta NY, Hong Kong y Pipa. Y ??? Ustedes critican a la Argentina desde Argentina ... no los quiero ver veraneando en Chapadmalal eh 😜😜