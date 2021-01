https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 21.01.2021

14:47

Sebastián Julierac Pinasco designado como presidente Quedaron conformadas las nuevas autoridades de la Coalición Cívica dpto La Capital

Este jueves por la mañana se llevó a cabo la presentación de las nuevas autoridades de la Coalición Cívica del departamento La Capital, quedando designado como presidente Sebastián Julierac Pinasco, y como vicepresidente primero, Mauricio Amer.



El encuentro convocó a varios referentes y legisladores de Juntos por el Cambio, entre ellos, la diputada nacional por la Coalición Cívica y presidente del partido en la provincia de Santa Fe, Lucila Lehmann, el ex intendente local, José Corral, la diputada Ximena García, el ex Embajador Argentino en la República Oriental de Uruguay y ex intendente, Mario Barletta, y los concejales de Juntos por el Cambio, Carlos Suarez, Sebastián Mastropaolo e Inés Larriera.



“Después de cinco años de un intenso trabajo junto a nuestra Diputada Nacional Lucila Lehmann y Lilita Carrió, logramos reconstruir a la Coalición Cívica tanto en la provincia como en el departamento La Capital. Hoy empezamos una nueva etapa con este partido que históricamente se ha caracterizado por sus grandes principios y valores. Quienes conformamos la Coalición Cívica bregamos y trabajamos codo a codo para construir una Santa Fe y un país con honestidad, justicia e igualdad. Esperamos darle a los santafesinos la representación que se merecen”, destacó el presidente electo, Sebastián Julierac Pinasco.



Por su parte, la diputada Lucila Lehmann felicitó a las nuevas autoridades e hizo referencia a la ampliación de Juntos por el Cambio. “La Coalición Cívica siempre tuvo una mirada abierta en cuanto a la ampliación de Juntos por el Cambio, siempre y cuando se incluyan a quienes comparten los valores y principios que tenemos como espacio político, los cuales tienen que ver con una sociedad que participa, que cuestiona y que exige”.



“Seguiremos trabajando para que la Coalición Cívica sea un punto de unión entre todos los integrantes de Juntos por el Cambio y llegar unidos para enfrentar los desafíos que tenemos en los próximos años”, destacó Mauricio Amer.



El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, hizo referencia “al gran desafío que queda por delante: fortalecer y hacer crecer nuestro partido a nivel nacional y provincial, pero también poder sostener y defender la unidad dentro de Juntos por el Cambio, un espacio que hemos construido entre todos a partir del año 2015”.