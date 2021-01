Victoria de Los Gladiadores ante Japón por 28-24 en el Mundial de Egipto

El seleccionado argentino de handball masculino le ganó este jueves a Japón por 28-24 en el inicio de la segunda ronda del Mundial de Egipto, donde Los Gladiadores buscan clasificarse a los cuartos de final por primera vez.



Los argentinos, que arrastraban dos puntos de la fase inicial, sumaron dos unidades más gracias a la victoria sobre los japoneses, que tuvo como figura a Federico Pizarro, autor de 10 goles (9 en el primer tiempo).

