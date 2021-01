https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 21.01.2021 - Última actualización - 16:18

16:16

En conferencia de prensa, el manager y el técnico del plantel superior unionista, brindaron detalles sobre la participación en el certamen que comenzará a mediados de febrero, con la participación de 29 equipos.

Básquetbol - Esperando la Liga Argentina Unión, ante otra temporada en el segundo nivel nacional En conferencia de prensa, el manager y el técnico del plantel superior unionista, brindaron detalles sobre la participación en el certamen que comenzará a mediados de febrero, con la participación de 29 equipos. En conferencia de prensa, el manager y el técnico del plantel superior unionista, brindaron detalles sobre la participación en el certamen que comenzará a mediados de febrero, con la participación de 29 equipos.

Tal como se anticipara, en medio de estrictos protocolos sanitarios, el Club Atlético Unión de Santa Fe organizó una conferencia de prensa para exponer sobre su participación en una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, que desde hace muchos años lo tiene como uno de sus protagonistas importantes.

En la ocasión, hablaron el manager, Hernán Tettamanti y el director técnico del plantel profesional unionista, Juan Francisco Ponce, quienes coincidieron en la importancia de poder continuar participando del segundo estamento del básquetbol nacional.

"Creemos que es importante que casi todo el plantel venía jugando junto desde antes; a lo que ahora sumamos los arribos de De Pietro, Bertona, Scaramuzzino y Marozzi. El torneo se jugará en dos grupos de 15 equipos, será una fase regular de 28 partidos, donde trataremos ser receptores de las sedes, es la forma de juego de la Asociación de Clubes, será complicado en lo económico y logístico para que la pelota esté rodando", comenzó diciendo Tettamanti.

Hace un tiempo tomamos la decisión, cuando armamos un equipo para jugar el torneo local con jugadores jóvenes y a eso le agregamos los refuerzos. Todo esto nos facilita la ampliación de una base formada por jugadores de la cantera del club", agregó.

"Hay jugadores que fueron creciendo; generamos condiciones para que los jugadores se quieran quedar en el club. No tuvimos que negociar, porque quisieron seguir en nuestro proceso", manifestó con especial satisfacción.

"La idea de la AdC es que en cinco o seis días se juegan cuatro o cinco partidos. Unión-Colón es probable que no se juegue dentro de la burbuja y seguramente será una temporada difícil para un jugador que no tenga la mejor condición física; será muy duro, ya que cualquiera que se quede afuera será por un mínimo de 5 o 6 partidos. Ahora que conocemos las condiciones de las burbujas, vamos a trabajar para ver si con Colón podemos ser organizadores de alguna", indicó en relación a la forma de competencia que tendrá la Liga Argentina.

Finalmente, Tettamanti aludió a la salida de Marozzi: "nos dolió mucho que Marozzi no continúe. La temporada pasada jugó poco, en medio de la pandemia lo operó el Doctor Dere y el quiso hacer su recuperación en su casa. Su contratación estaba condicionada a una evaluación médida; no lo cortamos, simplemente no pasó la revisión médica, porque teníamos un vínculo de hace años", concluyó.

Además...

La Liga Argentina de Básquetbol 2021 comenzará el 19 de febrero, con la participación de 29 clubes, divididos en dos zonas, conformadas del modo que se detalla a continuación.

En la Conferencia Norte habrá 15 entidades: Salta Basket, Estudiantes de Tucumán, Riachuelo de La Rioja, Deportivo Norte de Armstrong, Ameghino de Villa María, San Isidro de San Francisco, Barrio Parque de Córdoba, Independiente BBC de Santiago del Estero, Villa San Martín de Resistencia, Central Argentino Olímpico de Ceres, Tiro Federal de Morteros, Atlético Echagüe de Paraná, Unión de Santa Fe, Colón de Santa Fe y Sportivo América de Rosario.

En tanto, en la Conferencia Sur habrá 14 equipos: Club Del Progreso de General Roca, Deportivo Viedma, Atenas de Patagones, Villa Mitre de Bahía Blanca, Estudiantes de Olavarría, Ciclista de Junín, Quilmes de Mar del Plata, Racing de Chivilcoy, Gimnasia y Esgrima La Plata, Lanús, Rivadavia de Mendoza, Parque Sur de Concepción del Uruguay, Tomás de Rocamora y Estudiantes de Concordia.

También se confirmó que en la fase regular, los equipos participantes se enfrentarán todos contra todos, dentro de sus respectivas conferencias, en formato de ida y vuelta. Los 8 mejores de cada zona clasificarán a la postemporada; mientras que los playoffs serán desde cuartos de final hasta una final, entre los dos ganadores de cada conferencia, con el atrayente premio del ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol.