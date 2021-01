https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue cesanteado

"Ñoqui" mendocino: no fue a trabajar durante tres años, pero cobraba igual

Un agente estatal cobraba el sueldo, pero no trabajaba. Pero además en la oficina donde supuestamente prestaba servicios, nadie lo reconocía como empleado. Deberá devolver lo que cobró de más.

