https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 21.01.2021 - Última actualización - 17:03

16:59

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Propuesta para Urquiza Inclusiva

Rubén Morello, Luis Acevedo, Nora Brocal (*)

En referencia a la nota publicada en el diario el 27/11/2020, cuyo titular fue: "Concluyen la demarcación de la ciclovía de calle Urquiza", los que suscribimos manifestamos lo siguiente: formamos parte de Acapau (Asociación Comerciantes Amigos y Profesionales de Avenida Urquiza) y por este medio queremos hacer conocer la propuesta que oportunamente eleváramos al Departamento Ejecutivo Municipal, a todos los bloques de concejales y al Departamento de Planeamiento de la Municipalidad de nuestra querida Santa Fe.

Desde nuestra asociación hemos elaborado el proyecto que establece la colocación del carril de circulación para bicicletas del lado derecho de la Avenida. Hemos denominado a esta circulación SENDA INCLUSIVA.

Esta propuesta tiene varias ventajas en relación a la formulada de manera inconsulta e improvisada por el Ejecutivo Municipal:

a) El lado derecho es más seguro para la circulación de los ciclistas, ya que la propuesta actual va adyacente al carril más rápido de la avenida, siendo éste de sobrepaso vehicular.

b) El carril de los ciclistas se halla protegido por las dársenas de estacionamiento, lo cual impide que las bicicletas queden expuestas a accidentes y están suficientemente aisladas de los carriles de circulación vehicular, ampliándose la seguridad por un espacio de cortesía entre vehículos detenidos y senda de bicicletas.

c) Ofrece la posibilidad de construir una bicisenda de doble mano. No nos parece razonable que se ejecute simplemente una senda de una mano; está claro que deberá ejecutarse a futuro la otra senda de Sur a Norte, pero ello obligaría a intervenir otra arteria céntrica, con los inconvenientes que eso traería aparejado. Aquí estamos ante una intervención que afecta una calle y soluciona la circulación en ambas direcciones.

d) Incluimos como se ve en las láminas del proyecto, una segunda senda para uso de personas con movilidad reducida o en sillas de ruedas, también factible de ser utilizada por runners. Por esto es que llamamos a nuestro proyecto SENDA INCLUSIVA.

e) El proyecto requiere de muy bajo costo de ejecución, seguiría dejando dos carriles para circulación de automóviles (como hasta ahora) y se solicita la inclusión de Urquiza en Ciudad 30 para aumentar la seguridad vial y permitir la apropiación del espacio urbano, favoreciendo la peatonalización y una relación amigable entre lo natural y lo construido.

Estamos convencidos de que esta propuesta es superadora a la aprobada por el Honorable Concejo Municipal, fundamentalmente en lo relacionado a la seguridad y ordenamiento vial. Al respecto, hemos mantenido conversaciones con organizaciones que trabajan la problemática de las bicicletas en la ciudad y otras organizaciones como "Luchemos por la vida" que nos han manifestado su acuerdo con el criterio sustentado por nosotros.

Lamentamos que a pesar de la invitación a participar de una Mesa de Diálogo con funcionarios municipales no nos hayan dado un fundamento del porqué de la ubicación de la ciclovía a mano izquierda y tampoco hayan siquiera considerado nuestra propuesta a pesar de los argumentos que esgrimimos. Creemos que aún estamos a tiempo de implementar esta iniciativa que proponemos ya que, a pesar del apuro manifestado en su oportunidad, vemos que el Municipio no ha avanzado con las medidas que había comprometido, relacionadas con el cambio de semaforización, señalética, demarcación horizontal, delimitación de dársenas de carga y descarga, etc.

Por último, y con el propósito de contar con una avenida más segura, limpia y estéticamente agradable, solicitamos además se consideren las siguientes mejoras urbanísticas:

*dársenas de carga y descarga para nuestros comercios.

*implementación del estacionamiento medido hasta Av. Gral López y en calles transversales a Urquiza.

* dársenas de estacionamiento a farmacias y servicios de salud que están ubicadas en la margen derecha.

*más y mejor iluminación.

*cámaras de seguridad y vigilancia. Solicitud a la provincia para garantizar: garitas con policías, patrullajes peatonales y en bicicletas.

*rampas de acceso a veredas en todas las esquinas.

*líneas de colectivos y garitas con paradas cada 300 metros. Paradas bien señalizadas de taxis y remises.

*bebederos seguros de agua.

*reforestación y acondicionamiento de espacios verdes.

*cestos para recolección diferenciada de residuos.

*bicicleteros.

*bancos.

*Wifi.

*servicio de asistencia al ciclista, pequeños kioscos del ramo con accesorios y arreglos.

información turística y comercial.

Es nuestra premisa:

-la seguridad vial,

-la movilidad sustentable e inclusiva,

-la calificación urbanística y ambiental.

Adjuntamos imágenes de la propuesta de Acapau para una URQUIZA INCLUSIVA.

Gracias por difundir nuestra propuesta.

(* Presidente, tesorero y secretaria Acapau respectivamente).