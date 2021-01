Murió Nathalie, la ex esposa de Alain Delon

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 21.01.2021 - Última actualización - 19:12

19:08

La actriz francesa Francine "Nathalie" Canovas, recordada por su papel en "Le Samourai", falleció a los 79 años, informó el hijo de los actores.

La actriz francesa Nathalie Delon, exesposa de Alain Delon y conocida por su rol en Le Samouraï, murió este jueves en París a los 79 años de edad, informó el hijo de ambos, Anthony Delon.

"Mi madre murió esta mañana a las 11, en París, rodeada de sus familiares. Murió de un cáncer rápido", declaró a la AFP el hijo. "Descansa en paz", expresó el también actor en su cuenta de Instagram, donde acompañó su mensaje con una foto abrazado a su madre.

Nathalie Delon, cuyo nombre real era Francine Canovas, nació en agosto de 1941 en la ciudad marroquí de Uxda, que entonces era protectorado francés. Su madre era de Melilla y su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre, que abandonó el hogar familiar meses después de su nacimiento.

La joven puso rumbo a Francia a los 20 años después de dejar a su primer marido, Guy Barthélémy, con quien tuvo a su primera hija, Nathalie. Conoció a Delon en 1962 por casualidad en una discoteca de París, cuando la fama del actor estaba en pleno auge y él estaba comprometido con la también actriz Romy Schneider, que ya era una estrella gracias al éxito de Sissi.

El actor acabó dejando a Schneider por carta -junto a un ramo de flores que le envió- para irse con Nathalie. "Me he ido a México con Nathalie. Mil cosas. Alain". Tiempo después, en la biografía Alain Delon: Una carrera, un mito, de Baptiste Vignol, Schneider recibió una explicación epistolar de su exnovio, en la que le comunicaba que iba a ser padre y que se casaría con Nathalie. "La razón me obliga a decirte adiós. Hemos vivido nuestro matrimonio antes de casarnos. Nuestro trabajo nos arrebató toda esperanza de sobrevivir (…), te devuelvo tu libertad dejándote mi corazón".

La pareja viajó en el barco "France" en su luna de miel y se instaló en Los Ángeles, donde un mes más tarde (en 1964) nació su único hijo en común, Anthony.

El fantasma de Romy Schneider planeaba sobre su relación. "Alain no me hablaba de ella, pero yo veía algunas veces una sombra de tristeza invadir su mirada", afirmó mucho tiempo después. Luego se deterioró su relación en la mansión en Hollywood donde vivían, pues Nathalie vivía mal las conquistas efímeras de su marido. La pareja se divorció en 1969. Alain Delon inició después una relación con la también actriz Mireille Darc.

La trayectoria cinematográfica de Nathalie estuvo impulsada por Alain Delon, con quien compartió pantalla en 'Le Samouraï' (1967), un éxito de público firmado por Jean-Pierre Melville. Actuó en unos treinta filmes en papeles secundarios, hasta el inicio de los años 80 y después pasó tras las cámaras y se desempeñó como realizadora. Publicó sus memorias en 2006.

La ruptura de la pareja no le hizo abandonar el oficio y aparte de proseguir como actriz, con títulos como Barbe Bleue o La leçon particulier, dirigió dos películas: Ils appellent ça un accident (1982) y 'Sweet Lies' (1986), con Treat Williams, entre otras.

"Estoy muy triste. Me hace muy mal cuando se van los que he amado", manifestó Alain Delon al ser consultado por el mismo medio sobre la triste noticia. "Nathalie fue mi primera mujer y la única señora Delon", sentenció.

Si bien la pareja se divorció en 1969, pero mantuvo una relación cercana desde entonces. El pasado 11 de enero, su hijo publicó también en Instagram una foto de ambos acompañada del mensaje "amor inquebrantable". "Nos veíamos con frecuencia. Hacía parte de su vida y ella de la mía. Estuvimos juntos en Navidad. Nos tomamos fotos, las últimas", relató Alain Delon, que recién cumplidos los 85, sigue tocado por el accidente cardiovascular que sufrió en junio de 2019.

Nathalie, a pesar del tiempo, siempre reconoció en público y en privado que Alain Delon fue el hombre de su vida: "Me he enamorado en múltiples ocasiones, pero sé que el amor es algo más profundo que lo que yo siento. Tan profundo como el que sentí hacia Alain".

Con información de Exitoina