Coronavirus: denuncian que el gobierno israelí no vacuna a la población palestina

Israel lidera la lista de los países que más ha vacunado a su población contra el coronavirus. Algunos lo califican como un éxito, otros denuncian que la exclusión de los palestinos de esta campaña confirma la "discriminación institucionalizada" del Gobierno israelí.

En menos de un mes Israel ha logrado vacunar contra el coronavirus a más del 25% de su población. Sin embargo, organismos internacionales, activistas y defensores de derechos humanos denuncian que de la campaña de inmunización más rápida del mundo se ha excluido a los palestinos.

Amnistía Internacional denuncia que esta situación "pone de manifiesto la discriminación institucionalizada que define la política del Gobierno israelí hacia la población palestina" y que "no podría haber mejor ilustración de hasta qué punto se considera que las vidas israelíes valen más que las palestinas", como dijo el director regional adjunto de esta organización para Oriente Medio y el Norte de África, Saleh Hijazi.

"Israel lo que ha hecho en los últimos meses es adquirir alrededor de 14 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. Si tenemos en cuenta que cada persona necesita dos dosis para estar completamente vacunada, podríamos decir que Israel ha comprado vacunas para alrededor de 7 millones de personas de su territorio, pero la realidad es que ninguno de los destinatarios de estas vacunas va a ser ciudadanos palestinos", explica Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional para España.

Según han alertado desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) esta exclusión afectaría a más de 4,5 millones de palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza, territorios ocupados por Israel. Desde el Gobierno israelí aseguran que sí vacunarán a los palestinos que vivan en su territorio, pero no a los que vivan en las zonas regidas por la Autoridad Nacional Palestina.

"Nuestro cálculo se basó en ciudadanos israelíes. Si llegamos a la situación en la que todos en el país que quieran vacunarse estén vacunados, estaremos más listos para compartir las vacunas con los vecinos. En este momento estamos hablando de ciudadanos israelíes. No he oído hablar de ninguna obligación de Israel de pagar las vacunas de otras personas", dijo a la cadena CNN el ministro de salud israelí.

Pero ¿quién debe vacunar a los palestinos?

"Israel tiene la obligación como potencia ocupante de abastecer a la población de los territorios ocupados de una serie de servicios, entre ellos, lo necesario para la salud. Es una barbaridad que se esté vacunando de forma masiva a la población israelí y que no estén vacunando a los palestinos", denuncia el eurodiputado Manu Pineda, presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones Unión Europea-Palestina.

"Es una obligación internacional, es una obligación que Israel, como potencia ocupante tiene no solo con la población israelí, sino también con la población palestina que vive en territorios que están actualmente ocupados por Israel. Esto es independiente de que la Autoridad Nacional Palestina tenga un mandato limitado sobre algunos de estos territorios, como son, por ejemplo, la Franja de Gaza y algunos territorios de Cisjordania", insiste de las Heras. "Hay muchos colonos judíos que viven en territorios que, teóricamente, administra la Autoridad Palestina, a ellos sí que los van a vacunar, pero a los palestinos de ese mismo territorio no. Entonces, no es que van a vacunar por territorios, sino que no vacunarán a los habitantes en ese territorio que no sean judíos. Esto es discriminación", remarca Liliana Córdova, portavoz del la Red Internacional Judía Antisionista.

¿Qué dice Israel?

Desde el Gobierno israelí se apela a los Acuerdos de Oslo firmados a mediados de los años 90 para argumentar que la Sanidad en esos territorios es competencia de la Autoridad Nacional Palestina. "Uno no puede invocar unos acuerdos que ha incumplido. Si los Acuerdos de Oslo se hubieran cumplido de una manera adecuada, entonces Israel le hubiera entregado ya el control total, administrativo y militar, policial a la Autoridad Palestina. Precisamente la Segunda Intifada aparece en el año 2000 porque no hay un traspaso de esos territorios y esas responsabilidades", apunta de Currea Lugo.

"Al continuar el territorio bajo ocupación por un incumplimiento total y absoluto de los Acuerdos de Oslo, el Derecho Internacional determina que el derecho a la salud es responsabilidad de la potencia ocupante, que en este caso es Israel. Por lo tanto, no se puede ser tan tramposo de decir que aplicamos los Acuerdos de Oslo para no dar respuesta a las demandas de vacunación, pero no lo aplicamos cuando se trata de luchar contra la ocupación", insiste de Currea Lugo.