En el Senado subsiste la búsqueda del diálogo

Los cambios en el gabinete desde la óptica de los jefes de los bloques. 12 de los 19 senadores son peronistas, como el gobierno provincial. Sin embargo, el Ejecutivo y la mitad de esa docena pasan el peor momento de su tensa relación. En la oposición, el interbloque radical lamenta que se dinamiten los puentes para el consenso.

Los jefes de los bloques del Senado hablaron sobre los cambios de ministros y de sus duras declaraciones contra la Legislatura. Todos dejaron constancia de su voluntad de que haya diálogo.

El ministro de Gobierno Roberto Sukerman dijo que "la Legislatura le falta el respeto a la voluntad popular".

La Cámara alta santafesina tiene una mayoría justicialista de 12 (y llegaría a dos tercios con solo un voto más) pero es mala o inexistente la relación del Ejecutivo y los 6 legisladores del NES.

Quienes apoyan al presidente del bloque Juan Domingo Perón, Armando Traferri (San Lorenzo) han quedado fuera de un límite que ha trazado la Casa Gris.

La consulta se limitó a 4 senadores, 2 de la oposición y 2 de los oficialismos (o del peronismo, si se prefiere). El PJ se ha quebrado el año pasado.

Hay 6 senadores del NES y 6 del nuevo bloque "Lealtad", presidido por Alcides Calvo (PJ-Castellanos), de estrecha confianza para Perotti.

El nuevo mapa del Senado tiene a los radicales encabezados por Felipe Michlig como la primera minoría formada por el bloque UCR que preside también el representante por San Cristóbal. Por otra parte, se encuentra el bloque Unión Cívica Radical Unión Santafesina (UCR-US) de dos integrantes, cuyo titular es Hugo Rasetto (Iriondo).

Hugo Rasetto (UCR US) dijo que definir el gabinete "es una potestad excluyente del gobernador. Y en este caso en particular lo he escuchado que había pensado en un gabinete para un gobierno pero la pandemia le reconfiguró su gobierno y por lo tanto debe hacer modificaciones. Le agradezco la actitud de colaboración a los ministros que se van y les estoy deseo éxitos a los que llegan. Y desde ya que a disposición".

"No sirve hacerse el gallito"

Armando Traferri encabeza el sector del NES al que también pertenece la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Piensa que "la lógica indica que las renovaciones de gabinete se dan cuando las cosas no van bien". Y agrega: "la expectativa es que estos cambios sirvan para encontrar un rumbo de gobierno, sobre todo en Seguridad. Más de un asesinato por día durante el 2020 en la provincia amerita un cambio, principalmente en quien tiene que concretar la promesa de paz y orden para que los santafesinos empecemos a vivir como merecemos.

Respecto de los cambios y las figuras elegidas, Traferri dijo "les deseamos éxitos a los nuevos ministros" y advirtió: "el único camino posible para lograrlo en democracia es el diálogo y el consenso, no hay otra alternativa".

Lamentó las expresiones que desacreditan la labor de la Legislatura, enumeró las normas que el oficialismo logró en 2020 y destacó especialmente que fueron las negociaciones que se dieron desde el Senado las que destrabaron el tratamiento en Diputados (con mayoría opositora).

"La Legislatura es la representación democrática mas genuina. Lo están todos los partidos políticos y toda la Provincia y sus departamentos, a través del voto popular. No a dedo", comparó.

Traferri pidió a los nuevos ministros y a los legisladores comprender "que nadie es dueño de la verdad". Y ante una consulta sobre si el NES está dispuesto al diálogo pese a que el gobierno marca a su persona como un obstáculo para ello, expresó: "nosotros estamos siempre dispuestos a escuchar a quienes tienen miradas distintas, pero pido que se tenga siempre presente que quienes están ocupando sus bancas lo hacen por decisión del voto de los y las santafesinas".

Respecto de las declaraciones de los funcionarios, añadió: "El desafío es lograr los consensos, ése es el perfil del dirigente que hoy necesita la sociedad, no el de los gallitos de riña".

"No se deben entorpecer los proyectos del Ejecutivo"

El representante por Castellanos, Alcides Calvo (PJ-Lealtad), da sus primeros pasos como presidente de bloque pero está lejos de ser un inexperto. Tiene el difícil rol de procurar las leyes que pide el gobierno provincial ante un bloque justicialista partido en el Senado y en clara minoría en Diputados.

"Considero que los cambios en el gabinete provincial favorecerán el diálogo, pero también es cierto que cada sector político y cada Poder debe cumplir su rol... Hoy el Legislativo no puede entorpecer proyectos como el de Conectividad, como lo está haciendo Diputados y en especial (el ex gobernador) Miguel Lifschitz y el Frente Progresista, Cívico y Social. Y lo mismo ocurre en la Cámara baja, donde se votó una ley tributaria donde el juego en sus distintas formas, ya sea en casinos como en la modalidad on line, no están incluidos en determinados tributos como el de Ingresos Brutos".

Calvo confirmó que aún no han conversado los senadores de Lealtad con los nuevos funcionarios sobre la agenda legislativa de este año, pero recordó que quedan pendientes importantes proyectos de ley que el gobernador Omar Perotti ha pedido en el tratamiento en sesiones extraordinarias.

Respecto de qué reflexión le merece la declaración del flamante ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, que sostiene que "la Legislatura le falta el respeto a la voluntad popular, el senador por Castellanos dijo: "Coincido...la gente eligió un gobernador que es Omar Perotti y si presenta proyectos vos no podés pararlos… Si querés, modificalos. Pero tenés que tratarlos, y lo digo por las leyes que están en la Cámara de Diputados sobre Seguridad así como respecto de la Conectividad que necesitan los santafesinos".

Calvo dijo que estos "son momentos que se necesita trabajar todos juntos dejando de lado los disensos sectoriales y políticos, siempre respetando los pensamientos de cada uno.

Respecto a nuestro rol, se trata de trabajar de acuerdo a lo que proponga el Ejecutivo y si es necesario aportar ideas que mejoren la labor legislativa, como así también desarrollar un trabajo territorial cercano a la gente y las instituciones llevando programas sociales y comunitarios".

"No se entiende qué es dialogar"

"Estoy cada día más sorprendido de los manifiestos, procedimientos, declaraciones periodísticas, y las posiciones políticas que tiene que tiene el gobernador Omar Perotti, y quienes lo acompañan, con permanentes ataques a quien piensa distinto".

El Ejecutivo "entiende al consenso con la idea de imponer lo relacionado a sus intereses y dinamitan todos los puentes que uno podría construir para que haya diálogo, para que haya entendimiento. Claramente son conductas antidemocráticas, entienden que gobernar es tener la máxima palabra y que el resto no puede disentir, ni opinar en contrario. Que todos tienen que estar sometidos a su política y a su forma de ver las cosas o de proceder. Flaco favor le hacen estas declaraciones de los ministros para que podamos construir esos puentes de gobernabilidad, entendimiento y de acciones en común".

Partimos siempre de la base de que ellos son gobiernos y nosotros oposición, pero es un ataque permanente hacia todos… Incluso hacia peronistas que piensan distinto. Si hay alguien que no es respetuoso de la voluntad popular o que le falta el respeto a la voluntad popular, es el Ejecutivo a todas luces".

Sobre los cambios en el gabinete, aún "a riesgo de ser muy duro" los consideró "una suerte de Gatopardismo, es para que nada cambie en definitiva".

Michlig reiteró su voluntad de diálogo. "Hay leyes que podemos acompañar y hay objeciones que nosotros tenemos derecho a plantear".

Mencionó que en la Ley Tributaria se aprobaron 58 artículos y "han hecho un mundo" porque "no aprobamos dos: del juego on line que ha objetado el Tribunal de Cuentas, y del pase a planta que ellos no incluyeron en el presupuesto. Ofrecimos que envíen una ley y la discutimos".

"No reconocen nada de lo que se hizo en la Legislatura. Nos allanamos a que tuvieran la Ley de Necesidad Pública, el Fondo Covid, el Presupuesto prácticamente tal como lo plantearon, quedaron las partidas para el plan Incluir, no se le tocó un peso al Presupuesto. Ellos plantean que la Legislatura les traba la acción de gobierno y la realidad es que no tienen un plan de gobierno".