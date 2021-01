Con nuevos entrenadores, varios equipos empezaron la pretemporada

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 22.01.2021 - Última actualización - 3:19

Dabove en San Lorenzo, Pizzi en Racing y Gago en Aldosivi son los que apenas asumieron comenzaron a trabajar con vistas al próximo torneo, que arranca a mediados de febrero.

San Lorenzo, Racing y Aldosivi, que contrataron nuevos directores técnicos, comenzaron los trabajos de pretemporada con la mira puesta en el próximo campeonato, que arrancará el fin de semana del 14 de febrero.

El plantel de San Lorenzo, con la presencia de los controvertidos hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero, inició ayer el ciclo de su nuevo director técnico, Diego Dabove, en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores. El club publicó en sus redes sociales una foto en la que se muestra al ex entrenador de Godoy Cruz y Argentinos Juniors en un enfático mensaje al grupo de jugadores, parado sobre una de las canchas auxiliares del predio.

En la primera línea de la formación escuchan al DT los paraguayos Romero, quienes volvieron a quedar en el centro de la polémica la semana pasada cuando el mediocampista Ignacio Piatti, desvinculado del club, reveló detalles de sus privilegios dentro del club.

Piatti, campeón de la Copa Libertadores 2014, denunció además que los hermanos "hicieron echar a dos o tres técnicos" desde su llegada a Boedo, a mediados de 2019.

Detrás de los Romero en la foto, se ubica el defensor Andrés Herrera, el juvenil que Ángel Romero fracturó en septiembre pasado tras una temeraria entrada durante un entrenamiento.

Dabove, de 48 años, firmó contrato por una temporada y entre sus desafíos, además de los deportivos, estará la armonización de un plantel dividido por la presencia de los jugadores del seleccionado "guaraní".

San Lorenzo disputará este año los campeonatos de AFA (incluida la Copa Argentina) y también la Copa Sudamericana, aunque podría ingresar a la primera fase de la Libertadores si Defensa y Justicia vence a Lanús este sábado en la final de la Sudamericana 2020 que se disputará en Córdoba.

El club ya tiene acordado un primer refuerzo para el nuevo DT: el defensor Diego Braghieri (33 años), que llega libre de Atlético Nacional de Colombia.

Marcador central zurdo, Braghieri se inició en Rosario Central, tuvo dos ciclos en Lanús (fue campeón de Primera, de la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina en 2016), otro en Arsenal (ganó la Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina 2013) y luego jugó en Atlético Nacional y Tijuana de México.

Dabove pidió expresamente reforzar ese sector con un zurdo, ya que no tendrá en cuenta a dos futbolistas de alto contrato y escasa participación en el equipo: Santiago Vergini y el uruguayo Ramón "Cachila" Arias.

La lista de prescindibles podría extenderse en las próximas horas cuando el cuerpo técnico termine de realizar su análisis del plantel junto al presidente Marcelo Tinelli y los miembros de la Secretaría Técnica que componen Leandro Romagnoli, Hugo Tocalli y Alberto Acosta.

Los futbolistas presentes en la primera práctica de Dabove fueron: José Devecchi, Lautaro López Kaleniuk, Fernando Monetti, Francisco Rivadeneira y Sebastián Torrico (arqueros); Ramón Arias, Santiago Vergini, Fabricio Coloccini, Alejandro Donatti, Francisco Flores, Federico Gattoni, Andrés Herrera, Gino Peruzzi, Bruno Pittón, Gabriel Rojas y Víctor Salazar (defensores).

Nicolás Fernández Mercau, Manuel Insaurralde, Lucas Menossi, Julián Palacios, Matías Palacios, Juan Ramírez, Diego Rodríguez, Óscar Romero, Siro Rosane, Alexis Sabella y Luis Sequeira (mediocampistas); Alexander Díaz, Franco Di Santo, Nicolás "Uvita" Fernández, Agustín Hausch, Mariano Peralta Bauer y Ángel Romero (delanteros).

El plantel de San Lorenzo entrenará por la mañana de manera ininterrumpida hasta el sábado 31. A partir del próximo lunes trabajará en doble turno y quedará concentrado en el Madero Hotel durante toda la semana.

Habló Pizzi

"Juanchi" se ilusiona. Juan Antonio Pizzi ya comenzó a entrenar a Racing. Foto: Gentileza

Juan Antonio Pizzi aseguró ayer que su intención es "ubicar a Racing en el lugar que históricamente ha ocupado", en el marco de su presentación oficial como nuevo entrenador de "La Academia", institución a la que estará ligado por un año.

"Vamos a hacer lo necesario para ubicar a Racing en el lugar que históricamente ha ocupado. Creo que con sacrificio vamos a cumplirlo en el corto y mediano plazo", declaró en la conferencia de prensa llevada a cabo en el Recinto de Honor del estadio Presidente Perón.

Pizzi, de 52 años, estuvo acompañado por el manager de la institución Rubén "Mago" Capria, el vicepresidente primero, Alfredo Chiodini, y el vicepresidente segundo, Miguel Jiménez. El presidente Víctor Blanco se ausentó por estar de vacaciones.

"Las expectativas que tengo son las máximas. De más está decirles que son las máximas de los clubes más grandes del mundo", continuó sobre su deseo de triunfar en Racing. "Quiero llevar al club al protagonismo que por su historia se merece y para eso tenemos que convencer a los jugadores", agregó.

"Las individualidades que tiene este plantel también se adaptan a nuestra idea. Vamos a agregarle nuestra impronta. La idea es mejorar día a día", siguió.

Al ser consultado por su idea futbolística, el DT santafesino expresó que "siempre" le gustó que sus equipos muestren "un fútbol agresivo e intenso" y que tengan la "iniciativa" al momento de encarar los partidos. "Me gusta que mis equipos tengan la pelota, jugar con laterales ofensivos, tener mucha movilidad y presión para recuperar. Lo importante es tener una idea y no el sistema numérico", reforzó.

El técnico campeón con el seleccionado chileno de la Copa América Centenario 2016 se refirió además a la salida del máximo ídolo del club en actividad, Lisandro López: "La salida de Lisandro es un vacío irremplazable, a nivel futbolístico y humano. Nosotros entendemos su decisión, pero ese entendimiento no equipara la tristeza que me genera a mi de no poder dirigirlo, al hincha de no verlo", dijo sobre el futbolista bicampeón con Racing de la Superliga 2018/19 y del Trofeo de Campeones 2019.

Pizzi, además habló sobre la importancia de haber dirigido a algunos jugadores del plantel actual "académico", como los chilenos Marcelo Díaz y Eugenio Mena, y Nicolás Reniero, a quien tuvo en su paso por el "Ciclón" de Boedo: "Conocer a algunos jugadores que están en el plantel es más fácil porque se acelera el proceso de entrenamiento", opinó.

"A 'Chelo' Díaz lo considero uno de los 10 mejores volantes centrales de los últimos 20 años del fútbol sudamericano y este elogio está emparentado con su mejor versión física. Me gustaría contar con él cuando se recupere", dijo sobre el mediocampista.

El ex futbolista del seleccionado español, por último, hizo mención a los refuerzos que pretende para el plantel "albiceleste" de cara la temporada venidera, a la vez que no descartó darle rodaje a los juveniles del club: "No tenemos definido cuantos refuerzos vendrán. Va a depender de las posibilidades que tengamos", sostuvo.

"El mercado puede ofrecer cosas que nosotros no contemplamos. En líneas generales cuando nos reunimos con el 'Mago' (Capria) y Miguel (Gomis) van a ser muy puntuales los puestos a reforzar", agregó.

"Forma parte de mi trabajo tener en consideración a todos los jugadores que surjan de las inferiores. Por la actualidad que se está viviendo, es una herramienta que tenemos que utilizar", concluyó Juan Antonio Pizzi.