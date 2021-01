Copa ATP: Argentina compartirá el Grupo D junto a Japón y Rusia

Argentina, liderada por Diego Schwartzman como capitán y principal tenista, integrará el Grupo D junto a Rusia y Japón, en la segunda edición de la Copa ATP que se jugará en Melbourne del 1 al 5 de febrero próximo, según lo determinó el sorteo efectuado este viernes para el certamen que será aperitivo del abierto de Australia, primer Grand Slam del año.



El sorteo efectuado en Melbourne para el torneo del que tomarán parte 12 países encabezados por el actual campeón Serbia, con el número uno del mundo Novak Djokovic, determinó que Argentina, que tiene confirmados a Schwartzman y a Guido Pella, quedara encuadrada con Rusia, que tendrá como principales raquetas a Daniil Medvedev y Andrey Rublev, y Japón, liderada por Kei Nishikori.



El certamen se jugará sin público debido a la pandemia de coronavirus en el estadio Rod Laver Arena, en el complejo de Melbourne Park, y los cuatro países ganadores de cada grupo avanzarán a las semifinales.



El Grupo A quedó conformado por Serbia, Alemania y Canadá, el B por España (Rafael Nadal será el líder del equipo), Grecia y el anfitrión Australia, y el C lo conformarán Austria, con Dominic Thiem, Francia e Italia.



El certamen será el anti­cipo del primer Grand Slam del año, el Abierto de Aus­tralia, que trasladó su fecha original de enero y final­mente se jugará entre el 8 y 21 de febrero, para mitigar los efectos de la pandemia.

