Una catarsis en movimiento

El quinteto femenino que se convirtió en una de las revelaciones de la música uruguaya de los últimos dos años lanzó "Fin de año", el single compartido con Santiago Motorizado con el que desembarcan en la escena argentina. Con este disparador, El Litoral dialogó con la guitarrista Camila Bustillo y la tecladista Andrea "Chane" Pérez sobre su meteórica carrera.

"Fin de año" es el nuevo single de la banda uruguaya Niña Lobo, después de haber lanzado sus EP "Niña Lobo" y "Migrar" (2019). Es una canción de género "felistriste" -así descrita por la banda-, cuya narrativa retrata el momento agridulce de atravesar las fiestas en un año problemático. La cantante y guitarrista Camila Rodríguez abordó nuevamente desde la letra la cotidianeidad y lo sencillamente emocional de las cosas de una manera directa, sincera y a veces cruda. Durante el proceso de la canción, Santiago "Motorizado" Barrionuevo se sumó a participar en voz y coros, en la que se convirtió en su primera colaboración con un artista argentino.

Para saber más sobre el lanzamiento, el boom de la banda en su país y sus intenciones de futuro, el litoral dialogó con la primera guitarrista Camila Bustillo y la tecladista Andrea Pérez (aka "Chane": "tenía diez años, unos niños amigos pensaron que 'Andre' era aburrido; me lo inventaron y me quedó para toda la vida. Es re poco épica la historia"), parte de una formación que se completa con Julia Guerriero en batería e Isabel Palomeque en bajo.

Cruzar el charco

-"Fin de año" es de alguna forma la entrada formal de la banda en la escena argentina, de la mano de Santiago. ¿Cómo surgió la canción, la primera desde el segundo EP, y cómo la colaboración con él?

Chane: -Esa canción la escribió la otra Cami (Rodríguez) a fines de 2019; fue a raíz de una pérdida en su vida. La tuvo en el freezer, porque queríamos que tuviera sentido el momento para sacarla: "Fin de año" no la podés sacar en pleno julio.

Cami: -El demo me lo habrá mandado en octubre, noviembre. Nos planteamos: "¿Y si nos juntamos con amigos, la grabamos medio chuminga y la sacamos esto como un single de fin de año?". Nunca se pensó como para parte de un disco o un EP: tiene que ser una canción de las fiestas, un "holiday special".

Chane: -Cuando dijimos "hagamos eso", se dio el timing. En abril del año pasado íbamos a tocar con Él Mató en el Sodre: íbamos a abrir un show de ellos, la pandemia llegó y nunca ocurrió. Pero a raíz de eso Santiago nos conoció: empezó a escuchar, se colgó pila, y empezamos a interactuar un montón por Instagram. No podíamos entender qué está pasando: se puso en modo fan los últimos meses. Entonces le escribimos, se copó y fue como surreal, y belleza, todo.

Cami:-Habíamos tenido un par de conversaciones que habían sido muy lindas, se prestó a abrir esa puerta: "Che, ¿tenés ganas de hacer una colaboración con nosotras?". Se re colgó y salió.

-La canción tiene mucho de la identidad de ustedes, es como una canción de desamor pero musicalmente optimista, se puede bailar.

Cami: -Do you meaning "felitriste"? (risas)

Chane: -La otra vez en una entrevista me decían que Niña Lobo tenía una esquizofrenia característica del Río de la Plata, él sentía que en Argentina se vive un poco así: "Estoy re triste pero de repente estoy saltando, y re contento". Eso es algo que en pila de tema tenemos: Escuchás la letra y "pá, qué bajón la vida", pero estamos "uuhhh". Ese es el concepto de "felitriste": una forma de afrontar la vida, supongo (risas).

Cami: -Bailar mientras llorás.

-El tema para saltar borracho mientras estás olvidando a alguien, por ejemplo.

Cami: -Mientas se te caen un par de lágrimas. Es como catarsis en movimiento. en la pista de baile.

-"Catarsis en movimiento" es un buen título para algo.

Cami: -Es muy deep para Niña Lobo, que va más al punto, sería más literal: "Estoy llorando mientras bailo".

-"No se si puedo acortar este verano" tiene algo de la idea adolescente de los veranos, incluso idealizada antaño por el cine. Hay como una adolescencia vintage en el concepto de la banda, pensando en el video de MSN Messenger de "Decís que no".

Cami: -Vivimos nuestra adolescencia a principios de los 2000...

Chane: -Vos la viviste a principios de los 2000, yo a fines...

Cami: -Entre 2000 y 2010, ¿te gusta ahí? Re capturamos ese espíritu: siento que no tenemos vergüenza en rescatar esas cosas de la adolescencia que nos hacían felices, y que siento que hay una subcultura que se identifica con eso, que es justo nuestro rango etario. Tiene nostalgia por el Messenger, por Disney Channel, por las boy bands, y nosotros canalizamos pila en eso, siento que conectamos con nuestros fans. Si con vintage te referís a principios de los 2000, estoy completamente de acuerdo contigo.

-Pero a su vez es recibido por un público que es adolescente ahora, es un vínculo intergeneracional.

Chane: -Total. Nos pasó con pila de niños y niñas que se copan con Niña Lobo. Si es vintage lo vemos porque estamos "del otro lado del charco", pero los adolescentes tal vez no conectan con el Messenger pero sí con la canción tipo romanticona, "ay, estoy enamorada". El adolescente no sólo va por la referencialidad a ese mundo sino por el feeling adolescente.

Cami: -La adolescencia como tener los sentimientos expuestos en la palma de la mano todo el tiempo, y vivir la locura y intensidad, una variedad emociones que uno no mucho cómo controlar: eso es muy característico de Niña Lobo (risas).

Explosión

-El primer EP de ustedes es de junio de 2019. ¿Cómo han vivido este poco más de un año y medio de crecimiento exponencial? La mayor parte fue en pandemia, además.

Chane: -Uno de los dos toques que tuvimos en época de pandemia con público fue en Blast, en Montenvideo, e invitamos a Ernesto Tabárez (Eté & Los Problems) a que cante "Balada", igual que en el Pilsen Rock. Dijo algo que para mí fue re emocionante: "Para bandas como la mía la pandemia nos pegó; pero peor es estar saliendo al mundo y encontrarte con la pandemia". Fueron dos años medio salados en ese sentido: aparecer, la intensidad que tuvimos que afrontar, y después pandemia. "¡No, carajo!" (risas).

Pero la pandemia también tuvo contracara buena. Todo esto con Santi Motorizado capaz que no pasaba en la forma en que sucedió. Es todo hipotético: no puede decir qué hubiese pasado si el Covid no hubiese llegado; pero lo cierto es que la virtualidad del Covid nos trajo alguna cosa buena.

Cami: -Nos trajo el Pilsen Rock, que contribuyó muchísimo a la exponencialidad del crecimiento que estábamos teniendo. A veces me planteo qué hubiera sido Niña Lobo sin la pandemia: capaz que nos hubiera ido bien igual.

-Quizás más paulatino.

Cami: -Y más estable.

Chane: -Y más estándar, más normal.

Cami: -Se siente como si son un adolescente y estás pegando el estirón: tu cuerpo no se termina de acostumbrar a lo que está pasando. Uno trata de vivirlo y disfrutarlo, pero al mismo tiempo está sufriendo todos estos cambios: "¿Qué está pasando? ¡Ayuda!" (risas).

-¿Cómo fue la convocatoria al Pilsen Rock?

Cami: -Fue muy loco, porque veníamos súper paradas con la pandemia; veníamos haciendo un podcast, que era nuestra forma de mantenernos conectadas. Tenemos dos managers, y estábamos en una reunión, por mayo, viendo planes para el resto del año. Y sale Lía (Pérez) que es nuestra manager, y dice: "Tengo ahí que podemos tirar una propuesta para el Pilsen Rock". Eso en mayo, y el festival salió el 18 de julio.

Todo muy tiempos de publicidad: armamos una propuesta preciosa, pipí cucú, la mandamos y nos enteramos que íbamos a estar tres semanas antes de la filmación. Fue una locura, porque no habíamos ensayado en meses. Era unos cuatro temas, pero hay que activar, poner el pedal del acelerador.

Chane: -Y la presión: era un alcance que nunca habíamos tenido, con un prestigio, porque el nombre Pilsen Rock es como la ponencia del rock uruguayo.

Cami: -Estás hablando de una película en horario central en uno de los canales nacionales más importantes de televisión pública, con sólo cinco bandas en la grilla, y nosotras éramos la más nueva. La presión estaba puesta en nosotras, pero la surfeamos y estuvo bueno.

Me acuerdo que la noche del Pilsen Rock fue una locura: en ese momento no había tantos contagios, entonces tuvimos la oportunidad de juntarnos en un asado para verlo en vivo. Empezó nuestro set, de no más de 20 minutos, durante los cuales me explotó el celular: no paraban de caer notificaciones de cada red social. En Instagram subimos 1.000 followers en una noche, nuestro Twitter duplicó seguidores, todo el mundo preguntando: "¿Quién mierda es Niña Lobo?". Fuimos trending en Twitter: tuvimos una muy buena recepción, re felices.

-La mayoría venía de haber tenido bandas muy under, alguna venía del verdadero under que estar tocando sola en su habitación. Es fuerte estar en esa vidriera tan rápido.

Chane: -En este tiempo tuvimos que aprender mucho. No sólo las cosas técnicas: ninguna había grabado tan posta como grabamos nosotras. También ponerte a tiro en conocimientos para poder expresar lo que querés. Y una parte humana, artística, de estar arriba de un escenario. Pero es el sueño: que las cosas funcionen y rueden.

Cami: -En nuestro primer show, en abril de 2019, Julia estaba: "Gurisas, precisamos contratar un stage, me va a ayudar pila con la batería, a amarla. Yo le dije como ¿Qué querés?"; lo terminó contratando y nos dio tremenda mano, nos salvó el día. Además Julia produjo todo el show.

Haciendo comparación directa, en nuestro último show, ahora en diciembre en la Plaza Mateo, eran dos stages, un sonidista, un productor, un iluminador, un VJ. Toda la gente necesaria para que armes un show de la escala que se merece el público.

-Hay cosas hasta físicas, cuando te amontonás en un escenario que de golpe es más grande.

Cami: -De la nada tenés que comprar un cable de diez metros para moverte en ese escenario, nos re pasó (risas).

Inspiracionales

-Si bien les gusta inspirar a muchas chicas a dedicarse con intensidad a la música, en algún momento los medios de allá les hicieron pesar de alguna forma lo de ser una "banda de chicas".

Chane: -Es un tema que discutimos un montón porque la visibilización de las mujeres, las disidencias, y cualquier cosa con la que nos sintamos identificadas es re importante. Pero cuando nace desde los medios como una categorización rígida, cuando no tiene que ser etiquetado de esa forma desde ese lugar. Nos pesó un montón, y también lo fuimos descubriendo sobre la marcha el enfrentarnos a eso; al menos en mi caso no es algo que estaba preparada para enfrentarme: ir a entrevistas y que te digan: "¿Por qué son todas mujeres?".

Cami: - "¿Fue a propósito o fue de la nada?". La típica (risas).

Chane: -Por eso digo lo de la visibilización, porque no es entonces no vamos a hablar nunca del hecho de que somos mujeres. Desde dónde lo hablás, quién lo habla y desde qué lugar, fue la batalla más complicada en ese sentido.

-Por ahí una definición sería: "una banda que circunstancialmente está integrada por todas mujeres", de la misma forma que un montón de bandas, de los Rollings Stones para abajo, que están formadas por todos hombres y no hay una discusión sobre eso.

Chane: -Sí, por eso. Esa cosa boba a mí me molesta. Pero tá, hay que aprender a gestionarnos.

Cami: -Una entiende por qué está esa discusión. Chane tiene razón cuando dice que en realidad es la forma en que te lo plantean, de quién viene planteado, con qué intención viene. No vamos a ignorar que somos una banda 100 % conformada por mujeres, porque sería algo estúpido. Pero nos interpela y nos importa muchísimo a la hora de lo que transmitimos en el escenario, sobre todo de las gurisas que nos ven.

Nos llegan pila de videos de gurisas jóvenes, de cinco o seis años, tocando la guitarra, cantando o bailando canciones de Niña Lobo. También nos preguntan en algunos show si pueden ir menores: Sí, por favor, adelante, vengan a ver mujeres no cantando en el escenario, tocando en el escenario. Es súper importante.

Dos orillas

-Alguna vez hablábamos con otros artistas de Uruguay y explicaban cómo el boom allá se agota, y que tenés que dar el salto a la Argentina para que incluso en el propio país te vuelvan a considerar de nuevo. ¿Está en los planes entrar con más fuerza de este lado, en la medida en que se pueda?

Chane: -Obvio. Hacer giras es el sueño de la adolescente que quiso tener una banda: debe ser increíble, se debe sentir increíble: conocer lugares y personas nuevas. Lo que pasa es que obviamente con la pandemia por nuestra salud emocional no proyectamos hasta que no se sepa lo que pueda pasar.

Cami: -Sí, 2022 con suerte.

Chane: -Sí, porque además el mercado en Uruguay es chico, somos pocas personas.

Cami: -Es chico y es muy cerrado.

Chane: -No sé, creo que se ha abierto con los años; la apertura de puertas que nosotras tuvimos habla de que en realidad es un mercado con flexibilidad, pero es pequeño: los lugares para tocar son pequeños, el público es pequeño. Es una característica del país.

Cami: -En Uruguay tenés tu tope, y tenés que poner el pie en otros países, si tu intención es vivir de la música. Se te va a complicar muchísimo en Uruguay: es casi imposible que lo hagas, a menos que te expandas al resto de Latinoamérica, España o incluso Estados Unidos, que tiene un público de música latina alternativa muy grande. Acá es complicado (risas).

-¿Qué bandas de la escena argentina sienten más afines musicalmente o por gusto?

Chane: -El Mató a un Policía Motorizado es obvio: además acabamos de colaborar con Santiago, si no nos gustara lo que hicieran sería un problema.

Cami: -Después está la comparación obvia con Las Ligas Menores.

Chane: -A mí Argentina me parece un país increíble, me gusta mucha música argentina que no tiene que ver con Niña Lobo directamente; pero sí en lo que significa. Por ejemplo, Soda Stereo me encanta. Más que bandas, la escena musical argentina me flipa un montón: el público, las cosas que pasan, vivir la música con tanta pasión, tanta intensidad. Siento que pilas de bandas argentinas tienen, hoy y ayer.

Cami: -Otra que nos gusta, que no existe la comparación pero me gustaría que la hubiera es Bestia Bebé: a mí y a Juli nos encantan.

Chane: -La Fin del Mundo también.

Cami: -Es una banda de gurisas que arrancó el año pasado, que tienen unas guitarras tremendas.

En los planes

-La pregunta que no tiene una respuesta simple hoy: ¿qué se viene para este año?

Cami: -Tenemos una respuesta: la idea es sacar un disco, un LP: todas canciones nuevas, nada que hayan escuchado hasta ahora. Sacarlo preferiblemente este año, probablemente en el segundo semestre. El resto no sé.

-¿Cómo está ahora la posibilidad de reunirse para preproducir?

Chane: -Tuvimos dos ensayos hace unas semanas porque capaz que tocábamos en un lugar, al final no pintó, y estamos ensayando con tapabocas. Hubo un tiempo acá con cero casos, entonces tirábamos la chancleta; ahora de nuevo a ensayar con tapabocas.

Ahora nos vamos a ir para afuera a componer, y estamos todas tratando de tomar los cuidados suficientes como para generar una nueva burbuja entre nosotras. Porque no tenés otra: o generás burbujas, te vas afuera y decís vamos a interactuar sólo entre nosotras cinco durante estos días o tapaboca all the way. Pero la vida tiene que seguir, porque si no es terrible.