Vuelve el teatro con el Ciclo La Marechal

Con los cuidados necesarios por la pandemia, vuelve la programación teatral a la Sala Marechal del Teatro Municipal “1º de Mayo” (San Martín 2020). Será con el Ciclo La Marechal, que comienza el sábado 23 de enero, a las 21, con “Lisístratas” dirigida por Nazareno Baldo.

Municipalidad de Santa Fe

Este sábado 23 comenzará el Ciclo La Marechal, que trae de regreso la programación teatral a la mítica sala dedicada a la escena independiente en el Teatro Municipal “1º de Mayo” (San Martín 2020). La primera fecha presentará “Lisístratas”, una producción de la Asociación Civil Tacurú Cultural con dirección de Nazareno Baldo.

El secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad, Paulo Ricci, celebró la “apertura a una nueva temporada del Teatro Municipal, en una de las salas más emblemáticas para el teatro independiente santafesino y en general para las artes escénicas”. La apuesta, explicó, es “recuperar parte de la programación que fue interrumpida durante el 2020, de elencos locales dedicados a distintos lenguajes de las artes escénicas”.

La función será a las 21 y las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería, a un costo de 200 pesos. La atención al público se realiza de martes a jueves, de 16 a 21, y los viernes y sábados, de 17 a 22. Atendiendo al protocolo vigente para el funcionamiento de la sala, el cupo será limitado a 55 entradas, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación.

En el ingreso se procederá a tomar la temperatura y sanitizar las manos; y durante la obra será obligatorio el uso de tapabocas durante todo el tiempo de permanencia. Se solicitará también atender las indicaciones del personal de sala, que se encargará de ubicar al público atendiendo a la modalidad de ocupación denominada “burbujas sociales de recreación” para mantener la distancia física entre grupos de personas no vinculadas.

“Lisístratas”

Esta puesta es una versión libre de la comedia clásica de Aristófanes que cuenta la aventura emprendida por Lisístrata, una mujer ateniense que está convencida de cuál es la mejor manera de acabar con las guerras: realizar una huelga sexual. Para llevarla adelante, convocará en la Acrópolis a muchas mujeres de distintas partes de Grecia. Las actuaciones estarán a cargo de Victoria Bellini, Gabriela Stettler, Regina Kuchen, Sofía Martínez y Aylen Favre.

Cómo sigue

La grilla del Ciclo continúa el viernes 29 con “La Fábrica de monólogos: El cuerpo quebrado” dirigida por Mariana Mosset. Desarrollada de manera colaborativa, la obra es la construcción de una maquinaria que pone en juego “la poética del expresionismo, el vacío que propone la danza butoh y diversos emergentes surgidos desde la plena asociación libre”.

Integra seis escenas de monólogos escritos por los actores, algunos a partir de adaptaciones de dramaturgias de autor y textos literarios. Melisa Malatesta y Rosario Lucero interpretan “El Dúo”; Cristofer Gambini, “Reunión”; Jennifer Vallejos, “La Gata”; Nachi Hernández, “Que no me lo vayan a cremar”; Emiliano Nieva, “La Cofradía”; y Carolina Halsall, “Marie”.

La puesta en escena avanza entre penumbras y “diferentes paisajes se proyectan a través de esta máquina aparentemente descalibrada, que son los actores en potencia, atravesando la densidad con sus narrativas”, adelanta el grupo. Asisten María Sol Giani y Paola Vitali, quien también integra el equipo técnico y de montaje junto a Ana Municoy Tejedor. Las luces son trabajo de Nicolás Decarlini, la fotografía de MUBA y el diseño gráfico de Melissa Rico.

En tanto, el sábado 30 se presentará “¿Quién está bien?” dirigida por Lucas Ruscitti. La historia se sitúa en un mundo no muy lejano, presentado con tres palabras: “Chaco, mosquitos, calor”. Allí, cuatro amigas llegan a un destino equivocado, pierden la llave para entrar a sus habitaciones y no pueden salir del hall del hotel, porque Ramón -el conserje que nunca aparece- fue claro: en el Chaco no se sale a la siesta. Lo paranormal acecha como excusa al vínculo de las cuatro amigas, que se preguntan “¿Dónde está Ramón? ¿Quién tiene las llaves? ¿Todo está montado? ¿Alguna está mintiendo? ¿Llegará el Pombero por ellas?”.

En la ficha técnica, Nicole Chort es asistente de dirección y también se encarga de la asistencia técnica y efectos especiales junto a Federico Toobe. Las interpretaciones y dramaturgia son de Luciana Brunetti, Soledad Almirón, Carolina Cano y Vanina Monasterolo; el concepto visual de Lucas Ruscitti; la producción, diseño de espacio escénico y vestuario es del grupo; la iluminación de Oscar Heit; la cámara y montaje de Gina Bonfanti; el diseño gráfico de Ana Weihmüller y la ilustración de Luciana Brunetti.