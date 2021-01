https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la temprana eliminación en el reducido de la Primera Nacional ''Teté'' Quiroz dejó de ser el DT de Instituto

El entrenador Fernando "Teté" Quiroz dio este jueves un paso al costado en Instituto de Córdoba tras la temprana eliminación en el reducido de la Primera Nacional contra Defensores de Belgrano, por 2 a 0, en los 16avos de final.

La Comisión Directiva de #Instituto comunica que Fernando Quiroz dejó de ser el Director Técnico del plantel profesional de fútbol. La medida fue adoptada por el mismo entrenador impulsada por motivos personales.



Las palabras de despedida de Quiroz:

🗣️ https://t.co/yY2u6OutBg pic.twitter.com/bgtkZ3H18q — Instituto ACC (@InstitutoACC) January 21, 2021

“Debido a la delicada situación familiar que me toca atravesar y me obliga a permanecer en Buenos Aires por tiempo indeterminado, he decidido no continuar en el cargo de entrenador del club", comunicó Quiroz en un escrito difundido por Instituto.



"Cuando esté mejor de ánimo, en los próximos días, voy a hablar públicamente. Desde ya gracias a la prensa por el respeto y por entender esta situación", continuó el DT, que asumió hace 10 meses con el objetivo de ascender a la Liga Profesional de Fútbol.

Quiroz dirigió ocho partidos, siete de ellos en la Zona Reválida, donde salió segundo, y uno en el Reducido, con un balance de tres victorias, dos empates y dos derrotas.





Con información de Télam.