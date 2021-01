Vigo con blindaje europeo: ¡cinco millones de dólares!

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nadie duda en Colón que es "el jugador a vender" para recuperar tranquilidad a largo plazo. Si bien River coquetea ante la salida de Montiel, se apunta al viejo continente: España y Portugal picaron en punta.

Informe exclusivo de El Litoral

Todos los caminos conducen a Vigo. De eso no hay dudas en el Mundo Colón, donde la mesa chica se ilusiona que aparezca "una venta a lo Vignatti", de ésas que generan orgullo y brindan oxígeno a futuro. Si bien el interés deportivo de River Plate es real, en el entorno del futbolista y obviamente en el imaginario económico/financiero de los dirigentes sabaleros, se apunta directamente a Europa.

¿Por qué el interés de River Plate es real?: porque hace varios meses hizo un primer ofrecimiento que Colón descartó por considerarlo inoportuno (se peleaba el descenso con el bajo promedio antes de la pandemia) e insuficiente en el monto (un millón de dólares "limpios" para las arcas sabaleras). Pero, además, tal como pasó con el tema Lucas Nicolás Alario, desde el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo empezaron a unir lazos: ¿cómo es Álex Vigo en la parte humana?; ¿cómo es su comportamiento fuera de la cancha?; ¿cómo es su entorno familiar y social?. Este tipo de cuestiones siempre salen a luz después que el fichaje se concreta.

Ejemplo: luego de cerrada la venta de Lucas Alario, en su momento, de Colón a River, el "Bichi" Esteban Oscar Fuertes develó el misterio: "Varios meses antes que se haga el pase, me llamó Enzo Francescoli para preguntarme cosas del Pipa, no en lo táctico o en lo futbolístico, sino que ellos querían saber cómo era como persona, afuera de una cancha". Hoy, ese mismo caminito lo hicieron desde Núñez igual con Vigo: mandó a preguntar el "Muñeco" cómo es la historia de vida que acompaña al "4" de Colón.

Los medios nacionales que siguen el minuto a minuto de River (TyC Sports, Olé, etc.) vienen haciendo "foco" en que Alex Vigo será, sí o sí, el reemplazo de Montiel. "La inminente salida de Montiel, la puerta de entrada para Alex Vigo", titula el canal de deportes en su web. "Vigo está para pegar el salto, tiene la dinámica de River", publica hoy el diario deportivo Olé en una entrevista con Adrián "Polaco" Bastía. "Si River lo quiere, va a tener que llegar a un acuerdo para comprarlo", explicó el representante de Alex Vigo, publica TNT Sports.

Ahora bien, el mismo representante de Vigo (ver aparte), reconoce que es el momento de darle salida desde Colón, pero avisa que River tendrá que acordar la compra total o parcial con Vignatti. "A préstamo no sale", avisa Gustavo Ghezzi, cuya oficina maneja desde siempre al "4" sabalero y está tramitando en una comuna de Italia el pasaporte del jugador "de moda" en el Barrio Centenario.

El contrato de Alex Vigo con Colón estaba mejorado, acordado y firmado desde hace mucho tiempo. Pero la foto de hace diez días en las oficinas de José Néstor Vignatti marcan una verdadera señal ante una inminente salida: ese contrato, extendido en los derechos federativos y económicos hasta el 2024, se la incorporó la cláusula de blindaje o salida. El monto fue acordado por Ghezzi y Vignatti: ¡cinco millones de dólares limpios de impuestos para la entidad del Barrio Centenario!.

Ahora bien, ese blindaje es en modo Europa. Hoy, nadie en el fútbol argentino va de club a club por ese monto y menos en pandemia. Colón sabe que hay dos escenarios distintos con el tema Álex Vigo:

1) Si la oferta es la de River Plate

2) Si la oferta es de Europa

En el primero de los casos, más allá de la excelente relación que nació de Vignatti con Brito (vice de River) en el culebrón de Alario, el fútbol argentino sabe que River Plate no luce hoy por sus números. ¿Qué imaginan con el tema Núñez?: "En el mejor de los casos, poder vender sólo la mitad de la ficha en dos millones de dólares".

Lo de Europa, claro está, es distinto en todo sentido: modalidad y monto. "Los clubes europeos nunca compran porcentajes, vienen por el pase completo y en el mejor de los casos te reconocen una plusvalía a futuro en caso de una primera venta superadora", responden ante la consulta de El Litoral.

En las últimas horas, agentes FIFA conocidos le pidieron a Colón un "poder" en modo de "autorización de venta" para países como España y Portugal, pero Vignatti se las negó. Las ventas de Conti a Portugal y la novela de Alario en Alemania ratificaron una vieja idea del pope máximo sabalero: "No hay que hacer un remate por un jugador, hay que esperar la oferta concreta".

Sin dudas, son horas decisivas en este mercado de verano en modo pandemia. Colón sabe lo qué quiere y cuánto quiere. Vignatti y el repre de Vigo caminan de la mano. Si es River, la expectativa es venta parcial. Si es Europa, todo cambia. Por eso el blindaje. Por eso el piso de 5 millones de dólares.

"El Gringo siempre tiene suerte", es un frase anclada en el Mundo Colón y refiere, claro está, a José Néstor Vignatti. La posible salida de Alex Vigo, con menos de 40 partidos profesionales en Colón, podría agrandar ese mito.

El repre del "4" dice: "Es momento de salir"

Alex Vigo sería el jugador apuntado por River en caso de concretarse la salida de Gonzalo Montiel, uno de los puntos altos del equipo de Marcelo Gallardo. El que habló fue el representante del futbolista de Colón y aseguró que no ha tenido contacto con nadie del Millonario, al menos por ahora.

"Está en un momento para salir de Colón. Este último torneo ha tenido un nivel muy alto. Es un jugador muy profesional", afirmó Gustavo Ghezzi en diálogo con ¿Cómo te va?. Además agregó que bajo ningún punto saldría en condición de préstamo. "El equipo que lo quiera va a tener que llegar a un acuerdo con Colón para comprarlo definitivamente", aseguró.

Luego se refirió a los rumores que lo vinculan con el conjunto de Núñez. "No me llamaron de River. Tuve un llamado de una persona muy cercana en Diciembre de 2019, desde ese momento no tuve más contacto con River", aclaró. Finalmente, al ser consultado por una cotización aproximada del jugador, no quiso dar detalles: "No nos pusimos a hablar de las cifras que podían llegar, será todo analizado por Colón", cerró.