A pesar de los gobernadores Urnas a Paso firme

El proyecto de ley para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en el actual contexto de pandemia continúa trabado en el Congreso, pese a las presiones crecientes que los gobernadores del norte del país les hacen llegar al Gobierno nacional.

El jefe de Estado no dio definiciones ante el pedido de los gobernadores del Norte Grande en Chilecito. Para que la suspensión de las PASO pueda tener efecto, necesitan que el Gobierno nacional emita un decreto de ampliación del temario de sesiones extraordinarias.

Meses atrás, los gobernadores habían conseguido en el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, un interlocutor directo sensible al pedido, pero ya en las últimas semanas el tigrense parece haberse despegado de la iniciativa y no hará nada que no tenga el aval y la orden expresa de Balcarce 50.

El kirchnerismo duro no comulga con la idea de eliminar las PASO este año: Cristina Kirchner fue la impulsora de la ley 26.571 de "democratización de la Representación Política, la Transparencia y la equidad electoral", que a fines del 2009 creó el régimen de las PASO y que se puso en práctica por primera vez en las elecciones del 2011.

La Cámpora quiere que las PASO estén en vigencia este año para dirimir candidaturas en las internas del peronismo de varias localidades de la provincia de Buenos Aires. A su vez, el proyecto para eliminar las PASO requeriría de un acuerdo macro y legislativo con la oposición mayoritaria de Juntos por el Cambio, y no habrían condiciones políticas para avanzar en ese sentido.

Los dirigentes de Juntos por el Cambio que se expresaron sobre el tema cuestionaron la iniciativa y se opusieron. En la provincia de Buenos Aires, que concentra cerca de 13 millones de electores siendo por lejos el más determinante del país, habría que modificar la ley 14.086 por el cual se adhirió a la norma nacional, lo cual torna la cuestión aún más compleja debido a que allí también la posibilidad de acordar con Juntos por el Cambio es lejana.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que en el mapa de la alianza gobernante expresa al kirchnerismo puro, viene eludiendo el tema cada vez que fue consultado, aunque algunos de sus dichos permiten suponer que estaría en contra de suspender las primarias.

De hecho, en la provincia ya están ensayando variantes para retomar en marzo la presencialidad de las clases en las escuelas, con lo cual el argumento sobre la suspensión de las PASO pierde peso.

Desdoblamiento

Frente a este panorama incierto, algunos gobernadores piensan en desdoblar sus propias elecciones provinciales. El salteño Gustavo Sáenz fue pionero y ya avanzó en esa dirección al establecer el 4 de julio como fecha de comicios, sin PASO. Varios mandatarios podrían sumarse a la jugada, marcando la cancha y ejerciendo presión sobre el Gobierno. La evolución de la situación epidemiológica, por supuesto, será un factor central a considerar pero a esta altura parece muy difícil que el Gobierno impulse la suspensión de las PASO en el período de sesiones extraordinarias.