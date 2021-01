Rosalía y Billie Eilish presentarón "Lo vas a olvidar", su primera canción juntas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 22.01.2021

Aunque en un primer momento se pensaba que esta colaboración iba a formar parte del nuevo disco de Rosalía, que la artista prometió publicar en algún momento de este 2021; finalmente Lo vas a olvidar formará parte de la banda sonora de la serie Euphoria. Mirá el video...

Lleva más de un año siendo un rumor y hoy, después del teaser que adelantaron ambas en sus redes sociales hace solo dos días, ya es una realidad: Rosalía y Billie Eilish acaban de estrenar Lo vas a olvidar, su primera canción en español juntas.

Una ansiada colaboración que tenía a más de 200.000 personas conectadas minutos antes del estreno al canal de Youtube de Billie Eilish. Fans que esperaban pacientemente para ser los primeros en ver un vídeoclip que, posiblemente por culpa de la pandemia, ambas artistas no han podido grabar juntas. Aunque no hay mal que por bien no venga, ya que la sensación de soledad, tristeza y aislamiento que transmite esta pieza encaja a la perfección con la oscura letra del tema.

Aunque en un primer momento se pensaba que esta colaboración iba a formar parte del nuevo disco de Rosalía, que la artista prometió publicar en algún momento de este 2021; finalmente Lo vas a olvidar formará parte de la banda sonora de la serie Euphoria. De hecho, se escuchará en el capítulo especial previo a la segunda temporada que HBO estrena este sábado dedicado a Jules, el personaje al que da vida Hunter Schafer, otra gran amiga en la vida real de la estrella española.

Esto explica también bastante el estilismo que tanto Eilish como Rosalía llevan en el videoclip, donde lo único que conecta sus sendos looks son las enormes uñas joya que ambas lucen y que suponen la única gota de brillo en este trabajo repleto de nieblas y sombras.

Más allá de eso, las dos artistas permanecen fieles al estilo que las ha hecho famosas: Billie Eilish mostrando su característico pelo con mechas verde fluorescente; y Rosalía con vaqueros de talle alto, enorme plumífero negro y un jersey babero de Christian Dior, la única marca visible en todo el videoclip.