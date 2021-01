Fixture y los resultados del Mundial de Handball en Egipto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Mundial de Balonmano 2021 se celebra en Egipto del 13 al 31 de enero. Los partidos de la 27ª edición se disputan en varias sedes ubicadas en el pabellón deportivo Seis de octubre, el de la Nueva Capital, el de Borg El Arab y el estadio de El Cairo.

El XXVII Campeonato Mundial de Balonmano Masculino se celebra en Egipto entre el 13 y el 31 de enero de 2021 bajo la organización de la Federación Internacional de Balonmano (IHF) y la Federación Egipcia de Balonmano.1​

Un total de treinta y dos selecciones nacionales de cinco confederaciones continentales compiten por el título mundial, cuyo actual portador es el equipo de Dinamarca, vencedor del Mundial de 2019.



El Mundial de Handball, que cuenta con la presencia de la selección Argentina. Los Gladiadores terminaron segundos en el Grupo D al superar a Congo y Bahréin, mientras que cayeron en el cierre de la primera fase ante Dinamarca, actual portador del título mundial.

Argentina integrará el Grupo II en la segunda etapa y enfrentará a los que clasificaron del Grupo C: Croacia, Qatar y Japón. Los dos mejores de los cuatro grupos de seis que se conformaron avanzarán a los cuartos de final, por lo que el representativo nacional está prácticamente obligado a ganar todos sus partidos.

Fixture del grupo l

21/01 Uruguay 16-30 Polonia

21/01 Hungría 29-23 Brasil

21/01 España 32-28 Alemania



23/01 Uruguay vs España

23/01 Polonia vs Hungría

23/01 Alemania vs Brasil



25/01 Brasil vs Uruguay

25/01 España vs Hungría

25/01 Polonia vs Alemania

Fixture del grupo II

21/01 Japón 24-28 Argentina

21/01 Croacia 28-18 Bahréin

21/01 Dinamarca 32-23 Qatar



23/01 Argentina vs Croacia

23/01 Japón vs Dinamarca

23/01 Bahréin vs Qatar



25/01 Bahréin vs Japón

25/01 Argentina vs Qatar

25/01 Dinamarca vs Croacia



Fixture del grupo III

20/01 Suiza 20-18 Islandia

20/01 Francia 29-26 Argelia

20/01 Portugal 28-29 Noruega



22/01 Suiza vs Portugal

22/01 Islandia vs Francia

22/01 Noruega vs Argelia



24/01 Argelia vs Suiza

24/01 Islandia vs Noruega

24/01 Portugal vs Francia



Fixture del grupo IV

20/01 Macedonia 21-31 Eslovenia

20/01 Rusia 23-28 Egipto

20/01 Suecia 26-26 Bielorrusia



22/01 Macedonia vs Rusia

22/01 Egipto vs Bielorrusia

22/01 Eslovenia vs Suecia



24/01 Bielorrusia vs Macedonia

24/01 Eslovenia vs Egipto

24/01 Rusia vs Suecia

Posisiones:

Grupo l

Hungría 6 puntos

España 5

Polonia 4

Alemania 2

Brasil 1

Uruguay 0

Grupo ll

Dinamarca 6

Croacia 4

Argentina 4

Qatar 2

Japón 1

Bahrein 0

Grupo lll

Francia 6 puntos

Portugal 4

Noruega 4

Islandia 2

Suiza 2

Argelia 0

Grupo lV

Suecia 5 puntos

Egipto 4

Eslovenia 4

Rusia 3

Bielorrusia 2

Macedonia del Norte 0