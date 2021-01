Maya Weug, la piloto de 16 años que se convirtió en la primera mujer en entrar a la Academia Ferrari

Dos brasileñas, una francesa y una española competían por ser la piloto elegida del desafío de la FIA Girls On Track, que promueve la incorporación de mujeres jóvenes al automovilismo, y quedarse con el único lugar en la Academia Ferrari, una de las instituciones más prestigiosas pero que solo habían integrado hombres. Hasta ahora. Maya Weug, de 16 años y nacida en Alicante, se convertirá en la primera mujer en el programa de jóvenes promesas de la escudería de Maranello. Hija de padre holandés y madre belga, Weug tenía 7 años cuando se subió a un kart, que Papá Noel le trajo en la Navidad de 2011. Dos años después empezó a competir y en 2015 fue subcampeona de España Alevín. En 2016, en tanto, ganó la la WSK Final Cup - 60 Mini. Más recientemente, según repasa el sitio Motorsport quedó 12ª en la WSK Euro Series OK y 17ª en el Europeo FIA de OK 2020.

"Nunca olvidaré este día. Estoy muy contenta de ser la primera mujer en unirme a la Ferrari Driver Academy. Ganar la fase final del Girls on Track-Rising Stars de la FIA me hace darme cuenta de que tenía razón en perseguir mi sueño de convertirme en piloto. Ahora daré mi máximo para demostrar a la gente que creyó en mí que merezco vestir los colores de Ferrari y tengo muchas ganas de empezar a preparar mi primera temporada en monoplazas en Maranello", contó tras ganar la elección de la que también participaron la francesa Doriane Pin (17 años) y las brasileñas Antonella Bassani (14) y Julia Ayoub (15).

