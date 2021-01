Sol Pérez confesó que se operó

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La conductora enfrentó la inquietud de un seguidor sobre sus retoques físicos y explicó el motivo por el cual tuvo que pasar por el quirófano.

Desde hace unos días el juego del "verdadero y falso" en Instagram se impuso como una tendencia entre los famosos, dado que dejan la caja de preguntas disponibles y sus seguidores aprovechan para sacarse las inquietudes sobre ellos. Sol Pérez se sumó a este movida y al ser consultada por posibles operaciones, la conductora respondió sin filtro y dio su verdad.

"¿Te hiciste alguna cirugía o algún retoque en el cuerpo?", quiso saber un seguidor, y añadió "no es hate (te amo)" para que no le responda a la defensiva. Frente a su inquietud, la mediática no dudó en responderle y contó por cuáles partes de su cuerpo terminó en el quirófano.

"Me operé la nariz a los 18 años porque mi hermano me la rompió de un cabezazo", comenzó sincera frente a la consulta de su admirador, y explicó con humor e ironía que fue porque "estaban jugando tranqui", seguido de un emoji de susto. En esa misma línea, Sol Pérez también indicó cual operación estética se realizó. "Y las lolas", escribió en su historia.

Foto: Captura de pantalla

En lo referido a su físico, la actriz contó que no entrena solo por los resultados o para verse bien, sino que tiene que ver con un hábito que la acompaña desde chica cuando empezó a hacerlo de forma complementaria al patinaje, del cual mencionó que tiene ganas de volver a retomar y añadió que "no se imagina una vida sin entrenar" y cuidar su cuerpo con ejercicio y alimentación.

