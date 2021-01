Sabotearon los cables de las bombas y el desagote del piletón de Parque Garay

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde el municipio sospechan de un sabotaje al sistema porque no se robaron ningún elemento. Durante la mañana el problema fue resuelto y los piletones podrán utilizarse sin inconvenientes.

Un "intento de sabotaje", tal como lo definen autoridades municipales, sufrieron las instalaciones eléctricas de los piletones del parque Garay. Se sospecha que el suceso ocurrió entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado.

"Hablamos de un intento de sabotaje, más que de vandalismo y robo, debido a que las bombas que inyectan y sacan agua a los piletones no fueron robadas. El que hizo el trabajo está capacitado o tiene, además de las herramientas necesarias, un conocimiento sobre el tema, sobre todo porque sabía qué cables cortar para no quedar electrocutado y segundo por la forma de los cortes, lo que produjo que tengamos que cambiar el sistema y no se pueda hacer una conexión rápida", detalló Matías Pons, gerente Ejecutivo de Gestión Urbana de la Municipalidad de Santa Fe, en diálogo con El Litoral.

"Hoy a la mañana cuando ingresa el personal municipal de los parques, se recorrió el lugar para ver que esté todo en funcionamiento y nos ´desayunamos` con este sabotaje", lamentó Pons y agregó que el sistema ya está operativo nuevamente: "El personal de la Dirección de Alumbrado Público y electromecánica asistió al lugar y pudo terminar de arreglarlo durante la mañana".

De esta manera, los piletones del Parque Garay podrán disfrutarse por los santafesinos, en una jornada de sábado que se presenta con alta temperatura. "Sabemos que hoy va a hacer un día de mucho uso de este espacio público".

Hechos reiterados

Respecto al proceder del gobierno local frente a este sabotaje, el funcionario indicó: "El municipio ya empezó a intervenir en el caso, porque no es la primera vez que sucede. Tanto en el Parque Garay como en el del Sur se hicieron obras completas de recuperación de iluminación, sobre todo del cableado. Apenas arrancamos la temporada, en el Parque Garay el nuevo sistema no duró ni 24 horas", lamentó Pons.

El funcionario señaló que desde esta mañana se hicieron los reportes pertinentes a las diferentes áreas municipales para que se empiece a investigar lo sucedido. "Apelamos al cuidado del espacio público de la ciudad y es lo que intentamos transmitir constantemente", concluyó Pons.

