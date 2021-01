https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el auto también estaba César Andino, líder de la banda santafesina Cabezones, pero las secuelas de Gabriel fueron mucho más graves

31 de marzo de 2006, saliendo de Roxy El trágico accidente que alejó a Gabriel Ruiz Díaz de los escenarios para siempre En el auto también estaba César Andino, líder de la banda santafesina Cabezones, pero las secuelas de Gabriel fueron mucho más graves

La muerte de Gabriel Ruiz Díaz, el ex bajista de Catupecu Machu, entristeció a toda una generación que creció escuchando su música, en un momento en el que el rock nacional pisaba fuerte en el país. Sin embargo, dado el accidente automovilístico que lo dejó incapacitado de por vida –algo parecido a lo ocurrido con Gustavo Cerati- muchos de sus fanáticos imaginaban un final así.

El hecho en cuestión ocurrió en 2006, en la madrugada del 31 de marzo. Para ese momento, la banda ya tenía en su haber cinco discos de estudios y un DVD, y estaban trabajando en el séptimo. Producto de tanto trabajo y presentaciones, la formación ya era conocida en todo el país y tenían como bandera hits como: “Dale!”; “Y Lo Que Quiero es Que Pises Sin el Suelo”; “Magia Veneno”; “En los sueños” y “A veces vuelvo”, entre otros.

Según lo publicado por los medios en aquel momento, Gabriel viajaba como acompañante de César Andino, cantante del grupo Cabezones, cuando regresaban de la discoteca Roxy de Capital. Dado que no habían tomado alcohol, el músico decidió conducir su Volkswagen Fox.

Sin embargo, perdió el control de la nave y el vehículo colisionó contra un árbol ubicado en avenida Sarmiento, a metros del cruce con avenida Del Libertador. Las versiones de algunos testigos indicaban que después del primer impacto el automóvil dio contra un cartel municipal y finalmente se estrelló contra un segundo árbol.

A causa del accidente los músicos quedaron atrapados entre los metales y debieron ser rescatados por personal de Bomberos. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Fernández. Mientras Ruiz Díaz se mostraba como el más complicado de los involucrados en el accidente, Andino mostraba signos de mejorías.

“El integrante de Catupecu Machu tiene una fractura desde el rostro hasta la base posterior del cráneo. Está en coma profundo, con respiración asistida y daños cerebrales. Por lo tanto, su expectativa de vida está muy comprometida”, explicaba el parte médico de ese momento.

Permaneció internado más de seis meses en las unidades de Terapia Intensiva e Intermedia de esa institución, hasta que el 10 de octubre de 2006 fue trasladado para iniciar su rehabilitación a una institución privada de la localidad de Escobar.

Desde ese momento, ya no se vio más a Gabriel (todos los recuerdos fotográficos o de videos datan de antes del 2006) y su familia, con Fernando a la cabeza, decidieron resguardar su privacidad. Pese a esto, el líder de la banda compartía con sus fanáticos las mejorías de su hermano y fue así que en 2007 contó que el ex bajista había pronunciado sus primeras dos palabras luego del accidente.

Cuatro años más tarde, en 2011, reapareció en un concierto de su ex formación. En tanto, en 2014, en un comunicado de Catupecu Machu se mencionó que Gabriel se encontraba estable y que presentaba avances positivos gracias a la rehabilitación y musicoterapia que recibía.

Para el 2018, y en una entrevista con Infobae, el cantante habló como nunca de su hermano y dio detalles de su salud. “Era un tipo que hasta el momento del accidente tenía muchísimos proyectos, mucha energía para hacer muchas cosas. Yo creo que no le alcanzó el tiempo ni hasta ese momento, ni… Él, a la vida esa murió, ¿no? Vive, está vivo y tiene como mucha energía, sigue siendo el mismo Gaby guerrero, pero digamos, ahora no toca el bajo. Creo en Dios y quiero creer en Dios, y ojalá que el milagro sea un poco más grande y él pueda volver a tocar…. Varias cosas que influyeron mucho en que no pueda recuperarse. Por ejemplo, se dañó mucho la vista: ve como por este ojo pero de un costadito, así, y después ve como sombras. Se dañó la cadera, entonces para caminar también es jodido. Perdió masa encefálica. Yo creo que él está en un viaje que duerme y duerme; cuando se despierta, se despierta. Un poco parecido a como yo lo vi a (Gustavo) Cerati varias veces y le toqué la guitarra: viví momentos muy hermosos con él y su familia cuando estaba internado”, relató y luego agregó: “Y yo digo que no estaba dormido: él dormía a la noche y cuando se despertaba… He tocado con Gustavo y el tipo lloraba, movía la boca queriendo cantar "De música ligera" o "Té para tres". Y clínicamente, a Gaby hay que cuidarlo como había que cuidarlo a Gustavo. ¿Viste que a Gustavo le explotó la cabeza de adentro hacia afuera? A Gabriel, de afuera hacia adentro, porque fue el choque: se golpeó la cabeza. Según los orientales, es lo mismo”.

Con información de LMNeuquén