El papa Francisco no dará misas este fin de semana por problemas de salud

El director de la Oficina de Prensa del Vaticano ha informado de que Francisco no presidirá la misa del domingo de la Palabra de Dios, pero sí dirigirá el rezo del Ángelus. Las vísperas del lunes 25 de enero en San Pablo tampoco serán presididas por el Papa mientras se aplaza el encuentro con el Cuerpo Diplomático

"Debido a la reaparición de la ciática, la celebración de mañana por la mañana en el Altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana" no será presidida por el Papa, sino por monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Así lo ha anunciado en un comunicado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Debido a este doloroso impedimento, el Papa no ha podido presidir los ritos de fin y principio de año. Tenés que leer Por un dolor en la ciática, el Papa no estará en las celebraciones de fin de año El Papa seguirá dirigiendo el rezo del Ángelus, mañana a las 12 horas, en la Biblioteca del Palacio Apostólico, como estaba previsto, informa la Oficina de Prensa del Vaticano, que también informa que el lunes 25 las Vísperas de conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la Basílica de San Pablo serán presididas por el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y no por el Papa como estaba previsto. La reunión con el Cuerpo Diplomático del lunes 25 de enero ha sido aplazada.