"Yanqui no me como" Adriana Varela contó que Michael Douglas "la encaró" La cantante recordó algunas noches con artistas internacionales y aseguró que rechazó una propuesta del actor

La inmensa trayectoria de Adriana “La Gata” Varela la convirtió en una de las mayores artistas argentinas, pero también se ganó el título de contar grandes anécdotas. Este viernes, en una entrevista para Los Mammones, la cantante recordó algunas noches con artistas internacionales, y hasta contó que Michael Douglas la encaró y ella lo rechazó.

Jey Mammón, el conductor, se divirtió escuchando las historias en las que Adriana daba cuenta de su carácter, incluso cuando era muy chica y se peleaba con sus maestras. Pero la anécdota favorita del conductor es aquella en la que la cantante rechazó a Douglas.

Las panelistas del programa se sorprendieron ante semejante revelación, y Adriana apeló a su sensatez: “¿Por qué le tengo que decir que sí? No me gusta”. A continuación, la entrevistada explicó cómo fue que coincidió con el actor para recibir su propuesta: “Me convocó al Concert of Americas por Argentina Quincy Jones”.

El evento estaba repleto de celebridades, ubicadas en sus exclusivos boxes: “Lo veo a Michael charlando con unos minones impresionantes, recién salido de la clínica de adicción sexual. Yo voy al baño y veo que me mira, y digo ‘uh, qué compromiso’. Cuando vuelvo, me sigue mirando. Me siento y viene a buscarme. Me invitó a ir con él y yo le contesté que no. Las otras chicas me querían despellejar”.

Adriana recordó que nadie podía creer que lo haya rechazado: “Y bueno, no me gusta. ¿Por qué le voy a decir que sí? Si me hubiese gustado, bueno…”. La cantante explicó que el actor no estaba muy bien en ese momento, y que para ella la fama no tenía nada que ver con la atracción. Seguidamente agregó que su interés esa noche estaba puesto en otro lado: “Con Quincy hubiese andado mejor la cosa”, dijo con picardía.

Jey quiso ir un poquito más allá de la historia, y le preguntó cómo había terminado ese evento: “¿Te comiste un plato esa noche?”. La respuesta de Adriana fue determinante: “Ninguno. Yanqui no me como. Soy argenta mal”.