https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 23.01.2021 - Última actualización - 19:21

18:57

En asamblea, fue electo Jorge Rivadeneira como nuevo presidente, tras imponerse ajustadamente a la lista que encabezaba Diego Fernández.

Rugby Universitario eligió autoridades En asamblea, fue electo Jorge Rivadeneira como nuevo presidente, tras imponerse ajustadamente a la lista que encabezaba Diego Fernández. En asamblea, fue electo Jorge Rivadeneira como nuevo presidente, tras imponerse ajustadamente a la lista que encabezaba Diego Fernández.

Tal como estaba previsto, el Club Universitario de Santa Fe concretó la asambleas anual correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020, ya que que no habían podido realizarse en las fechas inicialmente previstas, como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Tras recibir las autorizaciones gubernamentales pertinentes, la señera institución santafesina pudo concretar el acto en sus instalaciones del barrio Las Delicias, con los protocolos sanitarios correspondientes. De ese modo, pudieron completarse los ítems incluidos en el orden del día, entre los que obviamente se destacó la anunciada renovación de autoridades.

Sobre el particular, Alberto Pelossi (h), vicepresidente a cargo de la presidencia de la gestión anterior, quien además ocupó el máximo cargo directivo en varios períodos, expresó en diálogo con El Litoral,

* "La asamblea se realizó con absoluta normalidad y de acuerdo a las pautas sanitarias impuestas por las autoridades municipales. inicialmente se aprobó la memoria y balance de los ejercicios 2019 y 2020, ya que obviamente no pudieron concretarse las asambleas anteriores".

* "Luego llegó la renovación de autoridades del club, que esta vez tuvo la característica especial de incluir a la comisión directiva en su totalidad. Esto es debido a que los estatutos establecen que en cada ejercicio se renueva la mitad de la directiva, y como fueron dos los que no pudieron concretarse, obviamente hubo renovación total"

A su turno, Jorge Rivadeneira, quien fue electo presidente, precisó que ante todo, se concretará rápidamente la reunión que permitirá poner en funciones al flamante cuerpo directriz. Inmediatamente, respondió la consulta de El Litoral, sobre varios temas relacionados al acto concretado este sábado.

* "Creo que nadie en el club quiso que se presenten dos listas, lo cual no es demasiado habitual en nuestro deporte; pero al no poder terminar de consensuar todas las ideas, pienso que se llegó a una situación que no deja de ser positiva para el club. Fue un acto ejemplar, que nos permitió expresar lo que cada uno deseamos para la entidad de aquí en adelante".

* " Las sensaciones que nuestro grupo posee por el hecho de haber sido elegidos son muy positivas.. . Nuestra idea es trabajar con el mismo entusiasmo que encaramos este proyecto para toda la institución, sin ningún tipo de diferencias. Básicamente creo que es un nuevo proyecto, del que todos pueden llegar a participar; no importa si forman o no parte de la nueva comisión".

* "Las ideas iniciales son interiorizarnos en profundidad sobre la situación actual del club; más aún, teniendo en cuenta las dificultades que generó el hecho de estar una temporada entera bajo las consecuencias de la pandemia. Una vez que estemos en funciones y poseamos un panorama lo suficientemente claro, llegaron los primeros grandes proyectos".

* "En este último aspecto, creo que uno de los objetivos prioritarios es realizar la tan ansiada cancha de hockey sintética, que tanto necesitan nuestras jugadoras. Por otra parte, intentar fortalecer todos los aspectos deportivos del club y, sobre todo, ver la manera en que los jugadores y jugadoras de rugby y hockey, pueden disfrutar mucho más tiempo en las instalaciones del club, junto a sus familiares y amigos".

La nueva comisión

La flamante comisión directiva, está conformada en sus puestos principales, por las personas que se detallan a continuación:

Presidente: Jorge Rivadeneira.

Vicepresidente: Alberto Pelossi (h).

Tesorero: Martín Irigoyen.

Protesorero: Francisco Milo.

Secretario: Raúl Farías.

Prosecretario: Pablo Huber.

Vocales titulares: Carlos Huber, Leandro Martín, César Royo y Gonzalo Montes.

Vocales suplentes: Gabriel Bustos, Javier Cardoso, Carolina Gómez y Marcelo Schmit.

Revisores de cuentas: Pablo De Lía, Sebastián Fernández, Mariano Palmas y Diego Presa.

Delegado USR: Leandro Kreczman.