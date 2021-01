https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 23.01.2021 - Última actualización - 20:40

20:39

Tras rumores que aseguran que espera su primer hijo con el joven, la actriz utilizó sus redes para hablar al respecto.

¿Verdadero o falso? Barbie Vélez desmintió estar esperando un bebé de Lucas Rodríguez

Antes de terminar el 2020, Barbie Vélez anunció a través de sus redes que su novio, Lucas Rodríguez, le propuso casamiento en Punta Cana. A más de un mes de la romántica propuesta, la actriz enfrenta rumores de embarazo.

Lejos de quedarse callada y evitar hablar del tema, la hija de Nazarena utilizó su cuenta de Instagram para aclarar las versiones. Sumándose a la moda virtual del "Verdadero o Falso" para contestar preguntas de sus seguidores, la modelo recibió la pregunta "¿estás embarazada?" y rápidamente escribió "falso".

Además, realizó un breve video donde expresó: “Esta pregunta la voy a contestar porque me lo están preguntando, ¡no entienden cuánto! No, no estoy embarazada y no está ni en los planes cercanos. Así que despejo dudas. Completamente falso. No, no, no".

En pareja hace más de 4 años con el hijo de Fabián Rodríguez, Barbie agregó en otra publicación acerca de su deseo de ser madre en un futuro: "Me encantaría tener hijos, no sé cuándo, pero por ahora no".

Con información de DiarioShow