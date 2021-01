https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 23.01.2021 - Última actualización - 21:18

21:17

El presidente Joe Biden hizo algunos cambios en el Salón Oval: en particular, algunos medios enfatizaron que se deshizo del botón rojo que usó su predecesor, Donald Trump, para pedir "gaseosas", aunque solo lo cambió de sitio.

Reformas en la Casa Blanca Biden cambió de lugar el "botón rojo" que Trump usaba para pedir Coca Cola El presidente Joe Biden hizo algunos cambios en el Salón Oval: en particular, algunos medios enfatizaron que se deshizo del botón rojo que usó su predecesor, Donald Trump, para pedir "gaseosas", aunque solo lo cambió de sitio. El presidente Joe Biden hizo algunos cambios en el Salón Oval: en particular, algunos medios enfatizaron que se deshizo del botón rojo que usó su predecesor, Donald Trump, para pedir "gaseosas", aunque solo lo cambió de sitio.

Fue el corresponsal político en jefe de Times Radio Tom Newton Dunn quien compartió la curiosa noticia.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021

En la publicación, reveló que cuando entrevistó al entonces presidente en 2019, "le llamó la atención lo que el pequeño botón hacía.

​ Trump lo pulsó y un mayordomo trajo rápidamente una Coca-Cola Light en una bandeja de plata. Ahora ya no está", escribió Dunn. El tuit rápidamente se ha hecho viral y generó una lluvia de bromas.

You know damn well what it did when Bill was in office. — Tom Sweeney (@tsweeney12584) January 22, 2021

​Cabe recordar que en una entrevista que ofreció a la cadena CBS en mayo de 2017, el propio Trump contó que utiliza el dispositivo, que se parece más al botón nuclear, para pedir "Coca-Cola o Pepsi, uno de los dos".

Sin embargo, en realidad no se trata de un saber hacer de Trump, y es que sus predecesores, como Bill Clinton, Barack Obama o los Bush, también tenían el mismo botón instalado en sus escritorios y lo utilizaron para ponerse en contacto con el personal de la Casa Blanca. ​Además, uno de los usuarios se dio cuenta de que Biden no eliminó el botón, sino que lo colocó en otro lugar del despacho.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021

​Aunque no está del todo claro si el nuevo presidente usará el botón rojo con el mismo fin, sí se sabe que el demócrata comparte con su antecesor el gusto por los refrescos. Su bebida favorita es la Coca-Cola Zero.