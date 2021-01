https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 24.01.2021 - Última actualización - 14:32

14:31

Críticas al gobierno por manejo de la pandemia

Lousteau reivindicó el "legado" de Macri, pero no su presente y futuro

El senador nacional advirtió que el principal aporte del ex presidente es su "legado" al "haber modificado el sistema político", aunque desestimó que represente el presente o el futuro.

Crédito: Archivo El Litoral



Crédito: Archivo El Litoral

Críticas al gobierno por manejo de la pandemia Lousteau reivindicó el "legado" de Macri, pero no su presente y futuro El senador nacional advirtió que el principal aporte del ex presidente es su "legado" al "haber modificado el sistema político", aunque desestimó que represente el presente o el futuro. El senador nacional advirtió que el principal aporte del ex presidente es su "legado" al "haber modificado el sistema político", aunque desestimó que represente el presente o el futuro.

El senador nacional Martín Lousteau advirtió que el principal aporte del ex presidente Mauricio Macri es su "legado" al "haber modificado el sistema político", aunque desestimó que represente el presente o el futuro. "No sé cuál es la vocación del expresidente por participar en una elección. El legado más importante de Macri es haber terminado el mandato, y dejado en pie una fuerza que tiene el 41 por ciento, que si convence a otro 10 por ciento puede volver a gobernar la Argentina, expresó el senador. En tanto, en una entrevista publicada por La Nación, al ser consultado si su aporte es más del legado y no desde el presente o el futuro, dijo: "Creo que sí". Tenés que leer Macri pidió al gobierno que "abra las escuelas" y criticó a los gremios docentes Por otro lado, Lousteau marcó su pensamiento con respecto al camino que debe recorrer Junto para el Cambio al sostener su inclinación por buscar alianzas con sectores progresistas. "El espacio no kirchnerista de la Argentina tiene visiones más conservadoras y otras más reformistas. Argentina necesita reformas, sus mejores momentos fueron con reformistas en el poder, creo que hay que traer los que quieren una socialdemocracia moderna, los (Miguel) Lifschitz, los (Pablo) Javkin, los (Margarita) Stolbizer, los (Facundo) Manes", mantuvo en ese sentido. Además, relativizó la importancia de las posibles candidaturas de Patricia Bullrich y la postulación que ya hizo pública Elisa Carrió: "Eso lo va a dirimir la realidad", dijo. En otro aspecto, Lousteau cargó contra la política del Gobierno Nacional frente a la pandemia del coronavirus, al señalar que "al principio pretendió darle ese cariz técnico con el comité de infectólogos", pero "con el tiempo todo se transformó en una discusión mucho más política, muy dañina para la campaña de vacunación". Tenés que leer Nicolás Trotta cruzó al ex presidente por su pedido de reabrir escuelas: "Macri es pasado" El legislador ponderó en cambio a la administración del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, al señalar que en cuanto a la política de vacunación, "la Ciudad trató de ser más ordenada, tuvo más prudencia y más rigurosidad en los anuncios". No obstante reconoció que hubo "reacciones exageradas de ambos lados" en torno a las diferencias en cuanto a la vacuna rusa Sputnik V, sobre la cual pidió mayores datos. "Siempre la responsabilidad mayor es del gobierno nacional. Después hay, en el medio de esta grieta, reacciones exageradas de los dos lados, y eso contribuye muy poco. Países como Rusia y China, que tienen tecnología de punta y se lanzaron a la carrera espacial, pueden generar vacunas, pero es imprescindible contar con todos los papeles para tomar decisiones", expresó. También señaló que "lamentablemente la opacidad alrededor de esta vacuna no da esas garantías". "No digo que sea o no sea efectiva, es necesario que haya datos, el Gobierno argentino se los debe pedir a Rusia y comunicarlos", agregó. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa