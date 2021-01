https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Roberto Casabianca Dos experiencias argentinas que merecen destacarse

Por Roberto Casabianca

El 20/8/20, Valeria Chavez publica en Infobae con el título de "Hay un tratamiento contra COVID-19 y es argentino": y relata el testimonio de un médico, el Dr. Oscar Salva, Jefe de Clínica Médica de la Clínica Independencia de Munro, que usa Ibuprofeno inhalado manifestando lo siguiente: "Cuando nadie apostaba a un prometedor tratamiento que venía de la provincia de Córdoba, él creyó en ese camino e hizo todo lo que estaba a su alcance para tenerlo a disposición de sus pacientes".

Como ya lo hemos expresado, el mismo consiste en una investigación realizada por el Dr. Dante Beltramo quien consiguió solubilizar la molécula de Ibuprofeno transformándola en su sal sódica y poder así nebulizarla para llegar a los alvéolos pulmonares en una concentración varios ciento de veces superior a la que se alcanza por vía oral, deteniendo así el daño pulmonar que causa el COVID-19.

A mediados de Mayo, Salva se contacto con Alexis Doreski, director de investigación de la Fundación Respirar y a cargo del proyecto cordobés en Buenos Aires y con el Dr. Nicolás Martinez Rios de Química Luar para solicitar información sobre el tratamiento y comenzar con los mismos.

Ante la aceptación de los pacientes para ser tratados en forma compasiva al no haber aprobado la ANMAT su utilización dice Salva: "Recuerdo al primer paciente al que le propuse el tratamiento porque estaba muy fatigado y con mala saturometría. La falta de aire se le veía en la cara. No es fácil transmitir esa sensación, hay que imaginarse estar debajo del agua más de un minuto y como se empieza a sentir sensación de asfixia. Al día siguiente era otro paciente. Mis colegas no me creían".

En Santa Fe un grupo de Farmacéuticos con el nombre de "Magistralmente" también elaboró el Ibuprofeno inhalable y dispuso, como lo hace Luarprofeno, su entrega gratuita con receta médica.

Entre las experiencias que merecen destacarse está también la del Dr. Fernández Viña, destacado inmunólogo y docente universitario de la ciudad de San Nicolás con experiencias absolutamente favorables.

Otro medicamento con efectos beneficiosos es la Ivermectina (IVM).

En una publicación de Misiones Cuatro del 06/01/2021 habló el infectólogo Roberto Hirsch del Hospital Muñis de Buenos Aires que junto con el Dr. Hector Carvallo comenzaron a fines de marzo en el protocolo IDEA para el tratamiento de casos leves, moderados y severos de COVID-19 y como profilaxis en el personal de salud en el Protocolo IVER-CARD .

En cuanto a la profilaxis para el personal de salud de los 788 que recibieron IVM no hubo ningún contagio y de 407 que no lo hicieron se contagiaron 237 es decir el 58%. Todos cumplieron con todas las medidas de seguridad obligatorias restantes.

En el caso de los enfermos fueron tratados 135 pacientes con síntomas leves que no requirieron ninguno internación y de los 32 pacientes con síntomas moderados a severos solo un paciente de edad avanzada perdió la vida.

Carvallo señaló que en el ensayo de tratamiento la mortalidad se redujo de siete a uno y en el de prevención de 11 a 0. Agrega el Dr. Hirsch: "Si hubiésemos utilizado este esquema desde un principio, probablemente 30.000 personas estarían vivas"

Contundente, no?

A estas experiencias siguieron otras altamente positivas sin conseguir que la ANMAT aprobara su uso, diferencia de lo ocurrido con las vacunas que , pese a no cumplir con las etapas exigidas para ellas y pese a la oposición de destacados profesionales fueron autorizadas.

Pese a la oposición de la ANMAT, la IVM ha sido autorizada en varios lugares de nuestro país.

Una muy buena y de las pocas con esta característica, vinculadas con el COVID-19, ha sido la aparecida en el blogt de la "Front Line Covid Critical Care Aliance", FLCCC (Alianza de Cuidados Críticos de Primera Linea Covid), organización creada por el Dr. Paul E. Marik profesor de Medicina y Jefe del departamento de Neumonología de la Eastern Virginia Medical School que reúne a un prestigioso grupo de médicos e investigadores. Este grupo tiene más de 2000 artículos publicados revisados por pares y se reunió muy temprano al comienzo de la pademia pensando en revisar toda la literatura mundial sobre cada aspecto de esta enfermedad con el objeto de desarrollar protocolos efectivos, buscando identificar medicamentos listos para su uso y que sean accesibles para tratar la enfermedad.

No se conoce un grupo semejante que se haya enfocado en esta temática.

Este grupo ha desarrollado algunos protocolos de los más utilizados para el tratamiento del COVID-19,siendo el último publicado el (-MASK+) que ha dado excelentes resultados en el tratamiento y en la profilaxis y que tiene como medicamentos a la IVM asociada con vitamina D3, vitamina C, melanotonina, aspirina y Zinc.

En EEUU, ni el Instituto de Salud, ni la administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), recomiendan la IVM. Es más, el primero aconsejó el 27/08/20 que no debería ser usada fuera de ensayos clínicos controlados y ahora, a 4 meses después, han surgido montañas de información de muchos centros alrededor del mundo mostrando la milagrosa efectividad de la IVM que básicamente oblitera la transmisión del virus.

También el Dr. Thomas Borody, famoso médico australiano que desarrollara la triple terapia de antibióticos capaz de curar las úlceras pépticas, originó un protocolo que incluye a la IVM que comenzó a utilizarse en Australia en agosto pasado. Sugestivamente esta nación tiene un solo muerto a partir de allí.

Tomando referencia a los estudios realizados, la FLCCC afirma que: "basándose en los datos de los análisis in vitro, en animales, profilácticos, clínicos, de seguridad y epidemiológicos a gran escala que demuestran disminuciones tanto en los recuentos de casos como la tasa de mortalidad en regiones con uso generalizado de IVM, el FLCCC, recomienda que la IVM se utilice tanto en la profilaxis como en el tratamiento de COVID-19, el uso generalizado de esta intervención segura, barata y eficaz podría dar lugar a una drástica reducción de la tasa de transmisión, así como de la morbilidad y la mortalidad en fases de enfermedad leve, moderada e incluso grave".

Con el descontrol que se ha generado y los malos datos que nos han insumido en una penosa resignación que genera depresión en muchos, la IVM cada día genera aspectos posibles de solución que no pueden ser ignorados. Otro dato importante son los datos epidemiológicos que muestra la FLCCC en ciudades y regiones del mundo en Perú, Brasil, Paraguay, Bolivia, India, Bangadlesh, Australia, república Dominicana, en donde en varios de ellos muestran curvas de contacto en baja, sin confinar estrictamente a sus poblaciones en algunos.

Destacan entre ellos a Australia con una sola muerte desde el 28/10/20, Egipto con 15 muertes diarias con 98 millones de habitantes, Bolivia con 6 muertes diarias en 10 millones y República Dominicana con 5 muertes diarias en 11 millones. ¿Está la IVM detrás de estos datos? Esto deberá analizarse cuidadosamente.

Extraño comportamiento el de la OMS que no ha considerado los resultados positivos obtenidos con la IVM, retirándola de los tratamientos aconsejados sosteniendo no hay suficientes pruebas de su eficacia, lo que hace presumir que se debe más a conflictos de intereses que a los efectos secundarios mínimos del fármaco.

Tiene un serio inconveniente la IVM, es excesivamente barata, no paga patentes y se puede fabricar en muchos lugares.

Hemos visto que como profiláctico la IVM es inmensamente efectiva y respecto del tratamiento muchas de las muertes adicionales se pueden salvar con el tratamiento temprano.

Para ser claro y simple, todo lo que pido es que la ANMAT revise todos los casos recopilados y fundamentalmente los del Dr. Héctor Carvallo que muestran el impacto positivo de la IVM y que fueron aceptados por la National Library of Medicine y están disponibles a nivel mundial.

No digo que se tenga la cura, solo les pídola revisión de todos los datos y que tengan en cuenta fundamentalmente a los miembros de la población más empobrecidos y a los adultos mayores que son los más susceptibles a complicaciones.

Y para finalizar tomo las palabras del Dr. Paul Marik en el minuto 48 de su conferencia del 27 de Octubre: "What more do you meed" (Que más necesitas")