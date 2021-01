https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Juan José Sagardía Poder Judicial – Corte Suprema

Como ciudadano que observo el deterioro Institucional de nuestros Órganos de la Democracia, como lo son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y no entendiendo en definitiva las responsabilidades de cada Estamento de la Democracia, desarrollo mi pensamiento. Siempre entendí que el Poder Judicial representado por la Corte Suprema nos da la garantía del cuidado de nuestra Institucionalidad Constitucional.

Ante lo que vengo observando, específicamente sobre la Corte Suprema llegué a la conclusión de que los Cinco Miembros son Figuras de Yeso o son Soldaditos de Plomo, nada pueden hacer a favor de la Defensa de la Democracia.

Quiero aclarar que siempre entendí que de las tres columnas de la Democracia, la Corte Suprema era la máxima garantía de la Democracia.

Bien recurrí a la letra de la Constitución Nacional y me encuentro que aprendí a leer lo que está escrito y no lo que dicen que dice, que no dice y para mi sorpresa me entero que los miembros de la Corte Suprema deben ser Abogados Federales, (de hecho discriminatorio) y que el Poder Judicial en su estructura son la Corte Suprema y los Jueces Federales, si aclara que el Presidente de la Nación no puede ejercer las funciones del Poder Judicial.

Un artículo mas y nos enteramos de que existe el Consejo de la Magistratura, que tendrá a cargo la selección de magistrados y la Administración del Poder Judicial (de hecho este es un estamento político de control a una de las Columnas de la Democracia, cosa que no lo tienen las otras dos columnas que son el Ejecutivo y el Legislativo.

Como no soy Abogado y no tengo matrícula Federal, la Corte Suprema sólo dirime casos de Juicios Civiles, de Juicios trascendentes, caso corrupción, hoy de moda, además de árbitros por alguna ley enmarañada y después de varios años a veces resuelven en acordada su posición y si alguien no está conforme puede ir a un tribunal Internacional.

Soy un neófito, pero si soy lógico y me pregunto y la Corte Suprema para que Carajo está.

La Democracia de Atenas Grecia, y las enseñanzas del Secundario, de la Universidad, nos precisaron los Profesores, de hecho convencidos, que la Democracia se sustenta en Tres Columnas, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en nuestra Democracia, lógicamente somos Argentinos, la hacemos funcionar con Dos Columnas.

Concretamente el Poder Judicial, con su representante la Corte Suprema, nada puede hacer por la Institucionalidad de nuestra Nación.

Personalmente siempre creí, que como Ciudadano, mi Persona, mi Familia, mi Propiedad, mi Empresa, mi Trabajo, mis Derechos, mi Libertad, estaba preservada en mis Derechos Constitucionales, por la Corte Suprema, me equivoque. Acá no terminan mis elucubraciones, ahora me planteo cuál es el futuro.

Para reafirmar mis dudas, basta ver en el Capitulo Tercero Atribuciones del Poder Ejecutivo, en el Capítulo Cuarto Atribuciones del Congreso, hasta están desarrolladas las Atribuciones del Jefe de Gabinete y Ministros del Poder Ejecutivo y pasamos al Capítulo Segundo Atribuciones del Poder Judicial, son irrelevantes. No tienen Jerarquía a la Par del Ejecutivo, Legislativo y el nuevo Poder del Jefe de Gabinete.

A buen entendedor, bastan pocas palabras.

Conclusión, qué bueno es ser ignorante y cómo te duele darte cuenta.