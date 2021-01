Carlucci: "El paro de los transportistas continúa"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El dirigente de Tuda aclaró que en nuestra provincia se levantó la protesta por una medida del gobierno y cuestionó duramente a las entidades agropecuarias que piden que cesen los retenes.

Santiago Carlucci (35 años), el rosarino líder de Transportistas Unidos de la Argentina (Tuda), entidad que desde el 16 del corriente realiza una protesta de camioneros de cargas en todo el país, generando incertidumbre en el normal desenvolvimiento de la agroindustria y otros segmentos productivos, ratificó que la medida, en reclamo por una actualización tarifaria, seguirá vigente hasta que el gobierno nacional decida dialogar. No obstante, aclaró que en la provincia de Santa Fe se levantaron todos los retenes en respuesta a una medida del gobierno que encabeza Omar Perotti.

También reaccionó con firmeza frente a las entidades vinculadas con el agro, "a quienes apoyamos innumerables veces en sus reclamos y fuimos a las rutas para que la protesta de los ruralistas tuviera impacto", como sucedió en 2008 cuando el gobierno kirchnerista pretendía imponer la resolución 125 de un fuerte incremento de las retenciones a las exportaciones de granos.

"Sin embargo, hoy no tenemos la devolución que pensamos íbamos a contar. Es más: algunas entidades que nos necesitaron en ese paro del campo hoy son las que piden que nos desalojen de las rutas", arremetió el dirigente camionero, titular de una de las entidades que no responde a las organizaciones reconocidas del sector, como Fatac o Fetra.

Carlucci también cuestionó la medida ordenada por el gobierno santafesino de disolver la protesta de los camioneros en este territorio, y anunció que se realizarán presentaciones ante la justicia "porque consideramos que se están violando derechos constitucionales, como el derecho a huelga".

En diálogo con El Litoral, Carlucci aseguró que la protesta que concreta Tuda "es la más grande de la historia del transporte de cargas de la Argentina".

Además, no especuló al sostener que "lo que hizo el gobierno de Santa Fe (por una resolución ordenó desmantelar los retenes) fue adoptar una medida anárquica. No dejan que los ciudadanos nos manifestemos. Nos hacen sentir el rigor del poder. No quieren dialogar. Mientras estuvimos al costado de las rutas no hubo ni un fiscal ni ninguna autoridad de la Secretaría de Transporte de la provincia para dialogar, para buscar consenso. Se están violando derechos constitucionales y eso no lo podemos permitir", subrayó.

-¿La protesta continúa en las rutas del país?

-Por supuesto, en todo el país menos en Santa Fe.

-¿Por qué?

-En nuestra provincia, donde yo nací y me crié, creen que somos delincuentes. El miércoles pasado, con orden judicial en mano, se presentaron ante los compañeros que estaban protestando en la autopista Rosario-Buenos Aires para desalojarlos. Vinieron 15 móviles policiales, todos los efectivos estaban armados. Todo lo que no hacen con los camiones que trafican droga lo hicieron con nosotros en un rato. Ultrajaron nuestros derechos constitucionales y eso es muy grave porque tienen que entender que tenemos derecho a manifestarnos.

-¿No hay diálogo con el gobierno de Santa Fe?

-No quieren dialogar. Repito: no quieren dialogar. Por eso nos corrieron con una medida a todas luces anárquica porque no nos dejan manifestarnos libremente. Que se sepa: nos fueron a correr de las rutas pero no hubo ni un fiscal ni ningún funcionario de Transporte que se acercara a dialogar, a buscar consenso para superar este momento.

-¿Creen que judicialmente pueden hacer algo?

-Por supuesto, porque están violando nuestros derechos constitucionales al impedir que nos manifestemos.

-Uds han sido uno de los pilares de la protestas del campo. ¿Se ven chacareros acompañándolos?

-Con dolor tenemos que reconocer que a quienes apoyamos innumerables veces en sus reclamos y fuimos a las rutas para que la protesta de los ruralistas tuviera impacto, hoy no tenemos la devolución que pensamos. Es más: algunas entidades que nos necesitaron en el paro del campo hoy son las que piden que nos desalojen de las rutas.

-¿Quiénes?

-Los ruralistas que integran las Bolsas de Comercio de gran parte del país. Antes éramos útiles a su servicio; hoy que los necesitamos, miran hacia el costado. Esta también es una lección que nos deja esta protesta. Estamos viendo que se cae la hipocresía.

-A una semana del comienzo de la protesta, ¿hay posibilidades de un diálogo para encauzar el conflicto?

-Nosotros no nos cerramos. Queremos dialogar, que nos escuchen y así poder comenzar a resolver nuestro problema. Hay diálogo con legisladores nacionales por Santa Fe y esperemos que se dirijan hacia el camino correcto de una solución del conflicto.

-Los que protagonizan esta protesta, ¿son todos transportistas independientes?

-Todos somos transportistas que no nos sentimos representados por ninguna entidad (Fatac, Fetra). Si llegamos a esta movilización es porque los dirigentes de esas entidades no hicieron lo que tenían que hacer.

-A pesar de haber abandonado las rutas de Santa Fe, ¿la protesta continúa?

- Nosotros vamos a seguir manifestando. Y decimos a viva voz que 'nos van a tener que escuchar'. Por ahora nos sacaron de esta provincia.

-¿Qué dimensión tienen de la protesta?

- Es el paro más grande de la historia del transporte de cargas de la Argentina. Por este reclamo se complicó el abastecimiento de productos de todos los rubros, las automotrices; las acerías, como Acindar y Siderar, admitieron dificultades por la falta de insumos, y todos los puertos tienen hoy problemas para abastecerse de granos para la exportación. Repito que no quisimos llegar a esta situación, pero las autoridades no parecen querer reconocer nuestros derechos.

Los costos

-¿Cuánto aumentaron los costos del servicio que prestan?

-Te doy ejemplos para que la gente se entere: en 5 meses el costo de cada cubierta para un camión aumentó un 160%, hubo 4 aumentos del gasoil en enero; los seguros se incrementaron un 30%, las patentes un 46%, la verificación obligatoria un 46%, la tramitación del carné interjurisdiccional un porcentaje similar; en la provincia de Buenos Aires los peajes se incrementaron un 55% y en el resto del país un 50%.