Natiruts, Ziggy Marley y Yalitza Aparicio: "América Vibra"

Es el primer lanzamiento del proyecto de canciones inéditas de la banda Natiruts. “No queremos hambre, nosotros somos vida. No queremos armas, nosotros somos paz. No queremos odio, nosotros somos amor”, declama Aparicio.

Empezando el año con una poderosa canción y clamando por un 2021 mejor, la banda brasileña Natiruts invitó a uno de los nombres más grandes en el mundo del reggae, Ziggy Marley, y la actriz mexicana nominada al Oscar Yalitza Aparicio para la colaboración “América Vibra”. Más que un himno del reggae, la canción es un manifiesto que evoca la unión de los pueblos de América, reclamando un mundo más justo y amoroso. En un momento de dualidad y de muros, físicos y estructurales, que nos separan, “América Vibra” viene como un pedido urgente de transposición de barreras.

La canción llega este miércoles 20, día emblemático que marca un cambio importante para el mundo, y el single trae una vibración por un continente más igualitario. Composición de Alexandre Carlo y Ziggy Marley, interpretada en portugués, inglés y español, “América Vibra” cuenta con un equipo premiado: en la masterización, Felipe Tichauer, con 26 nominaciones al Grammy Latino y al Grammy Americano en su currículum; en la mezcla, la canción cuenta con Tony Maserati, uno de los ingenieros de sonido más exitosos del mundo, con obras para artistas como Beyoncé, Ariana Grande, Adam Lambert, entre otros, además de 10 nominaciones a los Grammy. La canción también cuenta con arte de portada exclusiva desarrollada por Kobra, uno de los muralistas más reconocidos de la actualidad, con obras en los cinco continentes.

Con la dirección de Rick Brombal, el video musical es una emocionante profusión de imágenes icónicas de las Américas (Brasil, México y Estados Unidos), rodeadas de naturaleza, como en una especie de oasis, liberado del ambiente hostil que los rodea. En coro, Natiruts, Ziggy Marley y Yalitza Aparicio hacen el llamamiento para la unión de los pueblos.

Alexandre Carlo, vocalista de Natiruts, habló sobre el contexto que llevó a la banda a vibrar por una América más justa: “Hay muros invisibles en la sociedad, creados principalmente por experiencias entre las relaciones humanas del pasado y que tienen un reflejo en nuestra rutina. En el caso de Brasil, y especialmente de las Américas, la principal relación que causa estos muros invisibles es la del proceso de colonización, que favoreció una parte y desfavoreció tremendamente a otras”. Él resalta el importante papel de la música en este proceso: “La música es una herramienta muy importante, porque cambia la frecuencia vibratoria, la energía de las personas, hace que las personas que no tienen esperanzas lleguen a creer en su potencial. La música se hace muy importante en este sentido, para transponer estos muros invisibles, y eso es lo que propone nuestra canción y esperamos que pueda cautivar los corazones y las mentes de muchas personas, no solo en Brasil, no solo en las Américas, sino en todo el mundo”.

Ziggy Marley habló sobre la asociación: “Es un gran placer colaborar con Natiruts y Yalitza en la canción “América Vibra”. Mi letra habla de entender lo que le está pasando al medio ambiente y querer ver más justicia en el mundo. Si no hacemos algo, no va a pasar nada, así que tenemos que hacerlo. Tengo que hacer algo, tienes que hacer algo, de eso estamos hablando. Si el futuro no está bien, yo lo haré salir bien. No podemos esperar a que alguien haga esto, nosotros tenemos que ir y hacerlo. Tenemos que cuidar el planeta, cuidarnos unos a otros para construir un mundo mejor juntos. ¡América vibra!”, concluye.

Yalitza Aparicio habló sobre la canción: “La importancia de ‘América Vibra’ es mostrar que en la música no existen barreras y que es un medio universal en el que puedes transmitir mensajes de paz, así como que la unión nos hace más fuertes ante las adversidades, cuando existe el respeto entre las personas, se podrá ver una verdadera transformación. Cuando Sony me invito a participar fue una emoción muy grande ya que siempre he sido fan del reggae, nunca creí que Ziggy y Natiruts pudieran considerarme para participar en esta colaboración, que desde luego acepte y aunque con miedo, ya que al formar parte de este medio, somos blanco de todo tipo de críticas trato de enfocarme más en el objetivo de cada proyecto, como todos saben siempre he tomado los retos que vienen a mí y más cuando este viene acompañando de un mensaje tan fuerte y esperanzador”.

Entre los siguientes pasos, la canción forma parte del lanzamiento global del proyecto de Natiruts con canciones inéditas que estarán en todas las plataformas digitales hasta principios de abril. Banda exitosa, con más de 25 años de historia, Natiruts aporta en sus composiciones la habilidad de hablar de esperanza y energía positiva sin caer en la trampa de la alienación.