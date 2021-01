https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de salir de una misa en Washington Joe Biden almorzó en un restaurante de una cordobesa

Este domingo, luego de asistir a misa en Washington, el flamante presidente de Estados Unidos de América, Joe Biden, detuvo la comitiva presidencial y se bajó de su coche blindado para comprar su almuerzo en un local que resultó ser propiedad de una cordobesa.

​Tras retirarse de la iglesia católica Holy Trinity del barrio Georgetown, en cercanías de la Casa Blanca, Biden dispuso que la caravana se detuviese durante la vuelta para que su hijo Hunter pudiera bajarse a comprar bagels, con queso crema untado y semillas de sésamo en ‘’Call your Mother’’, local gastronómico que administra la cordobesa Daniela Moreira Camia, chef profesional, junto a su pareja Andrew.



Desde la cuenta de Twitter del local compartieron orgullosos los videos de la visita

What a GREAT Sunday surprise! 💗 Thrilled to have an admin again who will love all that DC has to offer — starting with sesame bagels!! Come back anytime @JoeBiden https://t.co/v7yrBrG9hC — Call Your Mother Deli (@CYM_DC) January 24, 2021

Daniela, oriunda de Alta Gracia y su futuro marido estadounidense, Andrew, abrieron el local en agosto del año pasado, en plena pandemia. Increíblemente, ya han abierto cuatro locales y están por inaugurar el quinto. Además, durante 2021 ella fue distinguida como una de las treinta mejores emprendedoras menores de 30 años de los Estados Unidos.



Andrew y Daniela Foto: Gentileza

Daniela contó la historia de este local: "En 2015 abrimos una pizzería a leña con Andrew, y llegó un amigo de un amigo del padre, que dijo querer abrir un deli y que buscaba consejos".



"Andrew se reunió con él para ver cómo podía ayudarlo a hacer un negocio. Nosotros no teníamos mucha experiencia, pero le gustó mucho cómo trabajamos y nos dijo que si queríamos llevarlo adelante y él oficiaba de inversor", contó a un medio de Córdoba.



"A mí me entraron dudas, porque la idea era hacer un deli judío y yo no soy judía. Andrew es medio judío, pero a mí me gusta la panadería, así que decidimos probar", relató.



El frente del restaurante

Foto: Gentileza

"No teníamos ni idea. Yo no siquiera estaba en el negocio, me quería morir. Nos mandó la foto un vecino amigo nuestro, que nos dijo: 'me parece que pasa algo', porque estaban los coches blindados", dijo Daniela sorprendida, al relatar el evento. Añadió, "Empezamos a llamar a los empleados y a los 5 minutos nos dijeron que Biden estaba ahí, casi nos morimos los dos, no lo podíamos creer".



La visita presidencial a ‘’Call your Mother’’ y la gran repercusión que generó la misma hace prever que las ventas pueden incrementarse en los próximos días. También afirman que ya se ha vuelto uno de los locales favoritos de Biden.