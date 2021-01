https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Diez argentinos conforman el equipo ideal de la Copa Sudamericana 2020. Los 11 ideales fueron parte de las semifinales.

El equipo ideal de la Copa Conmebol Sudamericana 2020, que finalizó con el histórico triunfo de Defensa y Justicia el sábado ante Lanús, tiene en sus filas como elegidos a cinco futbolistas del campeón, tres del subcampeón, dos de Vélez Sarsfield y uno de Coquimbo de Chile, los dos últimos, equipos semifinalistas.



Las autoridades de Conmebol difundieron la formación ideal, que quedó conformada por Ezequiel Unsain (DyJ); Adonis Frías (DyJ), Lautaro Gianetti (VS) y Rafael Delgado (DyJ); Joe Abrigo (C), Tomás Belmonte (L), Enzo Fernández (DyJ), Thiago Almada (VS) y Nicolás Orsini (L); José Sand (L) y Braian Romero (DyJ).

Además, el "Halcón" de Florencio Varela disfrutó también del goleador del campeonato, ya que Braian Romero con 10 encabezó esa lista, seguido por Gilberto (Bahía, Brasil) con 6, Orsini (6) y Belmonte (5).