https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 25.01.2021 - Última actualización - 16:59

16:57

Lo asevera el nuevo Ceo de la categoría, el italiano Stefano Domenicali, aludiendo que a partir de 2022, solo quedarán Ferrari, Renault y Mercedes.

Fórmula 1 Sumar fabricantes, una prioridad Lo asevera el nuevo Ceo de la categoría, el italiano Stefano Domenicali, aludiendo que a partir de 2022, solo quedarán Ferrari, Renault y Mercedes. Lo asevera el nuevo Ceo de la categoría, el italiano Stefano Domenicali, aludiendo que a partir de 2022, solo quedarán Ferrari, Renault y Mercedes.

El nuevo jefe ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, tiene como tarea principal en su agenda el conseguir que nuevas marcas se unan como fabricantes a la máxima categoría a mediano plazo. Sin dudas, es una premisa indispensable para asegurar la estabilidad y la fortaleza de la división, que a partir de 2022 se quedará con tres únicos motorizadores: Ferrari, Renault y Mercedes, tras la marcha de Honda al final de esta temporada.

El directivo italiano, profundo conocedor de las grandes marcas tras su paso por Ferrari y luego por el Grupo Volkswagen, a través de Lamborghini y Audi, cree que hay un obstáculo básico en estos momentos para el desembarco de nuevas compañías: "No es posible que la unidad de potencia en la Fórmula 1 pueda costar lo que cuesta hoy", afirma en declaraciones a Sky F1.

* "Creo que hay un margen, un gran margen en eso, y uno de los objetivos que tenemos es que nos gustaría involucrar a los equipos y fabricantes originales para intentar anticiparnos al nuevo motor; inclusive antes de lo que se espera y estoy seguro de que podemos hacerlo", señala en alusión al posible adelanto de los nuevos motores a 2025, cuando todavía está prevista para 2026.

* "Creo que uno de los mayores desafíos que enfrentan los fabricantes de automóviles en la actualidad es sentirse más jóvenes. Existe este tipo de lucha entre la vieja escuela y los nuevos fabricantes que están entrando en la nueva movilidad. Pero creo que los fabricantes de equipos originales (los clásicos) pueden utilizar la plataforma de la F1 para obtener la imagen nueva que tal vez necesiten para el futuro", argumenta Domenicali sobre lo que puede ofrecer la competición en la categoria.

* "Lo que puedo decir es que estamos en conversaciones con otros fabricantes. Por el momento, prefieren quedarse callados, pero la buena noticia es que hay nuevas empresas, muy importantes, que están muy interesadas en entender cuál es el valor que pueden llevar a casa utilizando la plataforma F1. No sólo en términos de tecnología, también en términos del valor de lo que la Fórmula 1 puede aportar al fabricante de automóviles", concluyó.

Por lo pronto, Domenicali tiene por delante la decisión de si los actuales motores se congelen en su desarrollo a finales de 2021, lo que le permitiría a Red Bull seguir con el actual de Honda, aunque gestionado con recursos propios. De eso depende que los dos equipos de la matriz austriaca, junto a AlphaTauri, puedan seguir compitiendo.

Después del horror...

Dos meses después de su terrible accidente en el Grand Prix de Bahréin, Romain Grosjean continúa mejorando en su rehabilitación y relata que todo va bien.

* "Todavía me duele, pero ya no tengo la férula en el pulgar, ni vendas en las manos; pero el proceso de recuperación aún está en curso. El ligamento del pulgar, que conecta los huesos y el cartílago de la mano izquierda, se rompió por completo y esa es una lesión que no solo se cura por sí sola", precisó en una entrevista en Ouest France.

* "Incluso vaciar una olla con agua es algo puede salir mal con mi pulgar, y soy muy consciente de eso ahora. Es una piel muy nueva y delgada, por lo que es muy sensible", dice quien hace años pensó en ser chef profesional y al que le gusta cocinar en casa cuanto puede.

* "No he tenido pesadillas, ni cosas así... Hemos trabajado en eso con mi psicólogo, pero no he tenido ningún problema mental y estoy muy feliz por eso. El accidente continúa siendo un momento muy importante en mi vida y una de mis experiencias más importantes. Pero hoy estoy vivo", cerró el piloto nacido en Ginebra a los 34 años.

¿Y Hamilton...?

La incógnita sobre la renovación o no de Lewis Hamilton con Mercedes continúa... ; pero además, añade hasta tintes un tanto surrealistas al asunto. Toto Wolff, el director del equipo alemán, dio las últimas novedades, confinado en Kitzbuhel. El austriaco se fue a pasar unos días de descanso con su mujer, Suzie Wolff... y se contagió de coronavirus, con lo que debió cambiar el esqui por el aislamiento en una habitación de hotel.

* "Teníamos pensado estar unos días y ya llevo 10; por suerte, estoy bien, sin síntomas. Podía haber ido peor, pero estamos en aislamiento", confesó en el canal austriaco ORF, a los que concedió una entrevista desde su hotel. Además de hablar con la prensa, el dirigente reveló que sigue manteniendo reuniones vía telemática.

Y eso, obviamente incluye las que se refieren a la negociación para tratar la continuidad del vigente campeón mundial. Hasta usó un símil de béisbol para definir cómo va todo: "Los abogados están trabajando duro. Por supuesto que no les hacemos la vida fácil, cuando ambos discutimos en el Zoom y seguimos mandando a los abogados bolas con efecto. Pero él está en América ahora mismo y yo, aquí. En algún punto tendremos que acabarlo", admitió.

Sin embargo, Wolff no asegura un acuerdo y pone de límite una fecha lejana: el inicio del Mundial en Bahréin, el 26-28 de marzo: "Así son las negociaciones. Siempre vas desde tu ángulo, pero eso es bastante normal. Tenemos una base muy sólida en nuestra relación. Hemos tenido mucho éxito juntos y queremos seguir teniéndolo en el futuro. Pero, a veces, hay que hablar las cosas con detalle y eso te lleva, o nos lleva, tiempo. Pero antes de Bahréin, como máximo, tienes que firmar algo sobre ese punto".

Además, el directivo centroeuropeo no quiso entrar en muchos pormenores, pero sí afirmó que no han advertido a Hamilton que quien le suplió en Sakhir está en la recámara: "Nunca hemos jugado la carta de George Russell. Él lo hizo increíblemente bien y algún día estará en un coche top, pero nuestra relación a largo plazo no se basa en hacer gestos amenazantes. Sabemos que queremos correr juntos y ahora tenemos que negociar el contrato", concluyó.