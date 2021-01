https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 25.01.2021 - Última actualización - 18:06

17:59

Once Unidos alcanzó su primer triunfo en la Liga de Vóleibol Argentina

Once Unidos afrontó este encuentro con un complejo cuadro de ausencias, a partir de las lesiones que padecen cinco jugadores

Pese a numerosas bajas por lesión, Once Unidos de Mar del Plata alcanzó esta tarde su primer triunfo en la Liga de Vóleibol Argentina (LVA), al derrotar en forma ajustada por 3-2 a Unión Vecinal Trinidad de San Juan.

El conjunto marplatense obtuvo su primer triunfo en el certamen que se juega en el estadio Moisés Flesler del club Sionista de la ciudad de Paraná, con los siguientes parciales: 25-16, 23-25, 25-21, 15-25 y 15-13. Tenés que leer Vóleibol: Obras de San Juan debutó en la Liga con una victoria sobre Once Unidos

Once Unidos afrontó este encuentro con un complejo cuadro de ausencias, a partir de las lesiones que padecen Juan Ignacio Macció, Bautista Gazaba, Tomás Russo, Mauro Zelayeta (lesión en la muñeca izquierda) e Iván Quiroga (molestia gástrica), según indicó el sitio Marca deportiva.

El opuesto Joaquín Aquindo resultó el máximo anotador del conjunto ganador, con 22 tantos; mientras que Juan Miguel Vásquez se destacó en el elenco sanjuanino, con 14.

Más tarde jugaban Ciudad de Buenos Aires-Obras de San Juan y Atlético Paracao-UPCN Voley de San Juan. Tenés que leer La primera etapa de la Liga Argentina masculina de vóleibol comienza en Paraná El certamen, que se celebra en el formato burbuja en Paraná, continuará este martes con los partidos Obras de San Juan-Defensores de Banfield (18.30) y Unión Vecinal Trinidad-UPCN Voley (21.00). Con información de Télam

