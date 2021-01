https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 25.01.2021 - Última actualización - 20:02

La bailarina decidió postergar su casamiento

Noelia Marzol suspendió su boda: "Me quedé con el vestido colgado"

La bailarina y el deportista iban a pasar por el civil este lunes 25 de enero, sin embargo todo quedó en stand by.

Noelia Marzol decidió suspender su casamiento con Ramiro Airas, su pareja y papá del hijo que esperan juntos. La bailarina y el deportista iban a pasar por el civil este lunes 25 de enero, sin embargo todo quedó en stand by. “Con Rami estamos re bien. Pero tuvimos que postergar el casamiento porque si ayer Quilmes (equipo en el que juega Arias) le ganaba a Atlético de Rafaela, Ramiro tenía que quedarse en Santa Fe”, explicó Noelia en diálogo con el sitio Ciudad Magazine. Pese a que le "Cervecero" perdió, la boda ya estaba cancelada porque ambos confiaban del triunfo del equipo que pelea para ascender a la primera división: “¡Me quedé con el vestido de novia colgando y encima Quilmes perdió! ¡Ja!", dijo Marzol y agregó: "Ahora tendremos que sacar una nueva fecha en el registro civil (aunque) no creo que logremos casarnos pronto. Está complicado el tema de las fechas para civil. Pero bueno... es lo que nos tocó”, dijo la actriz de Sex sobre la situación.